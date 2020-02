Der Tod kann viele Gesichter tragen. In dem Stück "Das letzte Feuer", das am 11. Februar zum ersten Mal in Luxemburg aufgeführt wird, ist seine Präsenz gleichzeitig flüchtig und allgegenwärtig.

Unter den Flügeln des Todes

Sarah CAMES

Ein Wandler zwischen den Welten, Sinnbild von Weisheit und Tod – dem Raben kommt in der westlichen Welt seit Jahrhunderten mannigfaltige Symbolkraft zu. So auch in dem Theaterstück "Das letzte Feuer", geschrieben von Dea Loher und von Anna-Elisabeth Frick auf die Bühne des hauptstädtischen Kapuzinertheaters gebracht. Das Drama, für die Theaterautorin 2008 mit dem Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnet wurde, feiert am 11. Februar seine Premiere in Luxemburg. Bei einem Autounfall kommt der achtjährige Edgar ums Leben ...

