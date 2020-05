United Instruments of Lucilin: En mode accelerando

Les 20 ans de l’ensemble United Instruments of Lucilin.





Mars 2000: quelques musiciens férus de musique contemporaine se présentent une première fois au public au Cercle de Luxembourg. 18 janvier 2020: le groupe de musiciens, en partie renouvelé, est invité au Rohm Theatre de Kyoto au Japon avec l’opéra de chambre «En Silence» du compositeur doublement oscarisé Alexandre Desplat.



En 20 ans, le groupe de musique contemporaine United Instruments of Lucilin s’est non seulement implanté et distingué au Luxembourg, mais aussi, et peut-être surtout, à l’étranger ...