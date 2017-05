(vb) – Der Schriftsteller und Verleger Georges Hausemer wird für sein vielfältiges literarisches Schaffen mit dem Prix Batty Weber ausgezeichnet. Die Jury begründete die Wahl auch mit Hausemers Einsatz für die Luxemburger Literatur.

Der 60 Jahre alte Georges Hausemer betätigte sich in vielen Literaturgenres – als Reiseschriftsteller, als Kinder- und Jugendbuchautor sowie als Science-Fiction-Schriftsteller. Bekannt wurde er den Luxemburger Lesern durch seine Anthologien und seine Reisereportagen. In ihrer Begründung hebt die Jury des Prix Batty Weber zudem das Engagement Hausemers hervor, mit der er den Literaturbetrieb seines Heimatlandes als ganzes unterstützt. So sei es ihm gelungen, die Luxemburger Literatur mit Veranstaltungen und Auftritten im In- und Ausland bekannt zu machen.

Der mit 10 000 Euro dotierte Prix Batty Weber wird nur alle drei Jahre vergeben. Er wird am 23. Oktober im nationalen Literaturzentrum in Mersch verliehen.