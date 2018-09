Une vie de chien

Thierry HICK

Un as du motocross – qui s'amuse à déjouer les coups tordus de ses concurrents – et un chien-robot-soldat menaçant et dangereux: des fois il faut très peu de choses pour ficeler un scénario cohérent et convaincant. Du moins en théorie, car la pratique peut s'avérer plus douloureuse...