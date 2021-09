Un ancien avion militaire soviétique a été installé mardi matin au Musée d'art moderne du Kirchberg.

Une imposante installation au Mudam

Un Mig-21 au musée

Le Mudam de Luxembourg accueille depuis hier un surprenant et surtout imposant invité. L'artiste britannique Roger Hiorns y a fait installer un MiG 21. Cet ancien avion militaire de l'armée soviétique, qui pèse plus de quatre tonnes, sera la pièce majeure de l'exposition collective «Post-Capital: Art and the Economics of the Digital Age» qui débutera le 1er octobre au Mudam.

L'installation de cet avion dans le grand hall du Mudam mardi matin a duré près de trois heures. Un travail de haute voltige et surtout de précision qui a demandé de longs mois de planifications. Sans encombres, le jet militaire retrouvera prochainement ses deux ailes et pourra ainsi dans quelques jours accueillir ses premiers visiteurs.

Un étrange invité au Mudam... Photo: Thierry Hick





