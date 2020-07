L'asbl de préfiguration Kultur:LX a été créée ce jeudi.

Une idée a fait son chemin

Luxembourg. Le Conseil de gouvernement a approuvé jeudi la création et la nomination des membres de l’association sans but lucratif Kultur:LX. L'association est constituée d'onze membres fondateurs du secteur de la Culture et de représentants de l’État en vue de la préfiguration de l’établissement public du même nom.

Les membres fondateurs de Kultur:LX, sélectionnés sur recommandation du secteur culturel et des ministères concernés, sont:

Bernard Baumgarten, Christian Biever, Catherine Decker (présidente), Iris Depoulain, Nadine Erpelding, Susanne Jaspers (trésorière), Jérôme Konen, Tom Théobald (secrétaire), Michèle Walerich, Michel Welter (vice-président), Barbara Zeches.

Depuis des années, un «Arts Council» luxembourgeois est en discussion dans le secteur culturel. L’idée a fait son chemin et a été enregistrée parmi les mesures phares du Kulturentwécklungsplang 2018-2028. En 2018, la création d’une structure de ce type a été entérinée par le programme gouvernemental.

Le Luxembourg se dote de sa propre structure de diffusion et de rayonnement de la culture luxembourgeoise au Grand-Duché et à l'étranger. Construisant sur de nombreux efforts et d'expériences dans ce domaine, l'association reprendra sous son toit les missions de music:LX, Reading Luxembourg, Focuna...

Une aide plus transparente, professionnelle et structurée

L’idée est de rendre plus transparente, plus professionnelle et plus structurée l’aide au secteur culturel dans son ensemble. Kultur:LX aura e.a. pour tâches de soutenir des tournées et des expositions à l’étranger, de promouvoir des traductions littéraires et de diffuser la création dramaturgique, de renforcer la participation du Luxembourg à de grandes manifestations culturelles à l’étranger.

La nouvelle asbl Kultur:LX a été lancée jeudi après-midi Photo: MCULT

Des programmes d’échanges et des résidences permettront d’entretenir des relations culturelles et le dialogue avec d’autres cultures.

En amont de leur exportation, un accent particulier sera mis sur le développement de la carrière des artistes et des créatifs, ceci en collaboration avec les institutions culturelles du pays.

Quelques nouveautés

Parmi les nouveautés, la possibilité de soutenir les industries créatives et l’allocation de bourses de longue durée sont prévues. L’association, et plus tard l’établissement public, veilleront à encourager la diversité des expressions culturelles, à identifier de nouveaux talents et à rester ouverts aux approches les plus variées pour mettre à l’honneur la créativité luxembourgeoise.

Une nouvelle nomenclature entérinée au sein du comité de pilotage et reprise par Kultur:LX couvre les secteurs suivants:

Architecture, design, arts appliqués, métiers d’art

Musique

Spectacle vivant (danse, théâtre, arts de la rue et cirque)

Littérature

Arts visuels et audiovisuels (arts plastiques, photographie, vidéo)

Arts multimédias et arts numériques

Chaque domaine culturel verra son traitement différencié et aménagé en fonction des spécificités existantes. L’association reflétera cette différenciation par l’institution de comités de sélection, composés d’experts et de personnalités des différents domaines artistiques. Ces comités prendront collectivement les décisions quant aux aides à allouer.

