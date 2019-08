«La Quietud»: le réalisateur argentin Pablo Trapero frappe fort avec des gants de velours.

Une famille tiraillée par son passé

Thierry HICK «La Quietud»: le réalisateur argentin Pablo Trapero frappe fort avec des gants de velours.

Eugenia et Mia sont deux sœurs très proches mais que tout oppose. La première vit heureuse à Paris avec son mari, la seconde avec sa mère dans sa noble finca «La Quietud», qui porte finalement très mal son nom.

Lorsque leur père est victime d'un premier AVC, Eugenia et Mia (les très convaincantes Bérénice Bejo et Martina Gusman) se retrouvent aux côtés de leur mère Esmeralda. Le décès du patriarche et propriétaire foncier va révéler des secrets de famille dérangeants pour tous les membres d'un clan, qui malgré une apparente union et complicité, n'a de cesse de se fissurer et d'éclater au grand jour sous l'œil d'un Pablo Trapero, fin observateur.



Le réalisateur argentin ne se presse pas pour dévoiler le vrai visage de ses personnages aux caractères typés et d'une grande complexité. L'effritement du cocon familial est inéluctable, le monde d'Eugenia et Mia s'écroule. Et chacun y a sa part de responsabilité.

L'Argentine postdictature

Pablo Trapero capte au plus près les émotions – pas toujours des plus saines – des filles, de la mère, du gendre, de l'amant, des collègues devenus ennemis. Un monde de mensonges, de non-dits, de règlements de compte se construit autour du passé trouble du père décédé.

Le sombre passé de l'Argentine est omniprésent. Pour le réalisateur, estampillé «figure de proue du renouveau du cinéma argentin», la trame en cette période de postdictature est donc aussi politique.



L'histoire de cette famille déchirée n'a en fait rien de bien exceptionnel. Les dialogues, les situations sont souvent convenus, prévisibles. Pablo Trapero, qui a aussi écrit le scénario, tente d'emprunter différentes pistes pour étayer ses propos. Un choix en grande partie réussi, malgré quelques longueurs et baisses de régime. Le spectateur se perd en cours de route du fait de l'imbroglio parfois chargé des niveaux de lecture.



Une fin trop belle



La nécessité d'un intermède musical et grossièrement bucolique reste à prouver. Tout comme la conclusion de «La Quietud». Pourquoi vouloir clore à tout prix les débats sur une touche positive, d'espoir? Pour souder la complicité malmenée d'Eugenia et de Mia?

Les images, les séquences, les couleurs, les lumières de Pablo Trapero sont limpides, quelquefois tamisées, le rythme est volontairement bridé – hormis l'une ou l'autre crise familiale. L'ensemble est en totale – et voulue – opposition avec la brutalité de certains dialogues ou scènes.

«Meurs salaud!», lance à son mari à l'agonie l'épouse brisée et bientôt déchue, avant de passer à l'acte. Une fois encore, les images sont d'une «quiétude» d'apparat. La dichotomie recherchée entre la narration et les moyens mis en œuvre est convaincante et transgresse tabous et mœurs d'une société argentine aisée et conservatrice. Les notions d'honneur, de respect, de fidélité, de famille et d'amour en prennent toutes pour leur grade. Ici encore, Pablo Trapero parle haut et fort, mais chausse des gants de velours pour frapper et faire passer ses idées.