L'asbl de préfiguration Kultur:LX vient de nommer Diane Tobes coordinatrice nationale et Valérie Quilez coordinatrice internationale.

Kultur 2 Min.

Une double coordination à la tête de Kultur:LX

Suite à l’annonce de poste de coordinateur en août, l’asbl de préfiguration Kultur:LX a reçu quarante-deux candidatures. L’association a mis en place un panel de recrutement composé de cinq personnes issues du conseil d’administration.

Après deux tours d’entretiens, un travail écrit et une évaluation externe des capacités des candidats, le panel a retenu unanimement le duo de coordination composé de Diane Tobes en tant que coordinatrice nationale et de Valérie Quilez en tant que coordinatrice internationale. Cette proposition a été entérinée par le conseil d’administration en date du 18 novembre 2020.

Valérie Quilez est nommée coordinatrice internationale. Photo: Kultur:LX

Les expériences professionnelles et expertises complémentaires des deux candidates retenues permettront de prendre à bras le corps les nombreux enjeux de la constitution et du développement de Kultur:LX. À la suite d’une réflexion stratégique menée au sein du conseil d’administration, l’engagement des deux coordinatrices s’est avéré pertinent afin de pouvoir garantir une mise en œuvre équitable des missions tant nationales qu’internationales de l’association et de mieux répondre aux attentes multiples du secteur.





Manager culturel de formation (Dipl.-Kulturwirtin Univ.), Diane Tobes est active dans le domaine culturel depuis 2005. Pendant dix ans, elle assure le poste de chargée de programmation culturelle au sein du centre culturel de rencontre Abbaye de Neumünster, où son activité couvre l’ensemble de la gestion de spectacles, de concerts et de projets culturels. Depuis 2015, ses diverses missions auprès du Luxembourg City Film Festival l’amènent à consolider ses compétences en matière de coordination d’équipes, mobilisation de ressources et création de synergies entre les milieux culturel, créatif et associatif luxembourgeois et international.

Détentrice d'un diplôme d'études transfrontalières franco-allemandes, Valérie Quilez a débuté son parcours professionnel en France et en Allemagne au sein de théâtres et de festivals. Elle arrive au Luxembourg en tant que responsable de la communication de Luxembourg et Grande Région, capitale européenne de la culture en 2007. Depuis 2009, elle développe pour le ministère de la Culture, la Mission culturelle du Luxembourg en France. En constant dialogue avec les artistes et les institutions du Luxembourg, elle contribue à la diffusion de nombreux événements culturels et artistiques. Au fil des années, elle a initié et participé à de nombreuses collaborations créant une plus grande visibilité des créateurs et des œuvres du Grand-Duché à l’international.

Les deux coordinatrices débuteront leurs fonctions le 1er février 2021.





