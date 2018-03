Ses origines hongroises en poche, le photographe Patrick Galbats est parti en terres magyares sur les traces de son grand-père. Et il découvre au passage un pays, certes européen mais fermé et replié sur lui-même.

Une cicatrice de 175 kilomètres

Thierry Hick

L'exposition de photographies «Hit Me One More Time» de Patrick Galbats au Centre national de l'Audiovisuel de Dudelange fait le grand écart entre Imre Miklos Galbats et Victor Orbán.



Le premier est le grand-père hongrois du photographe luxembourgeois, il dut fuir sa Hongrie natale à l'arrivée des Russes en 1944. Le second est l'actuel Premier ministre de Hongrie qui pratique une politique de fermeture et de répression face à l'afflux massif de réfugiés qui veulent traverser le pays dans leur recherche de terres d'accueil.



Entre les deux personnes centrales – qui ne sont pas montrées – , il y a Patrick Galbats. L'homme, avec sa caméra, mais surtout avec son oeil vif et critique, observe, voit, cherche et montre souvent l'inattendu. La Hongrie est connue pour ses frontières fermées.



Les 175 km de clôtures, fils barbelés, postes et caméras de surveillance et autres installations qui la séparent des voisins serbes ne symbolisent pas une Europe ouverte et accueillante. Patrick Galbats pointe du doigt, attaque, tire avec son arme de prédilection: la photographie.



Photo: Patrick Galbats/Guy Jallay

«C'est un parcours tout à fait personnel et un regard très particulier», note Michèle Walerich, responsable du département Photographie du CNA et commissaire de l'exposition «Hit Me One More Time».



Patrick Galbats s'est rendu à plusieurs reprises en Hongrie de 2012 à 2017. Au début il concentre son travail d'inspection sur les frontières qui séparent la Hongrie de ses voisins. Il découvre le village de Röszke, à la croisée de la Hongrie, de la Roumanie et de la Serbie, là ont eu lieu des affrontements entre migrants et forces de l'ordre.



L'artiste ne photographie pas ces hommes, femmes et enfants dans la détresse qui fuyent leur pays, il montre les installations techniques qui stoppent net la fuite. «Même si j'avais la copie d'un papier certifiant qu'il ne fallait pas d'autorisation particulière pour marcher dans ces chemins de forêt et faire des photos, j'ai été régulièrement contrôlé par la police locale», précise le photographe qui avec son travail veut documenter une cicatrice longue de 175 kilomètres qui longe toute une partie du pays.

Photo: Patrick Galbats/Guy Jallay

Dangereux retour de flammes



Une autre partie de l'exposition est consacrée aux terres intérieures du pays. Cette fois-ci, le photographe montre les habitants, que ce soit dans le jardin de leur maisonnette ou sur les berges d'un lac près de Guyla. «Un lieu qu'affectionnait tout particulièrement mon grand-père que je n'ai jamais connu», note Patrick Galbats, qui lors de ces futurs séjours en Hongrie a aussi découvert une autre facette du pays.



Avec dans cette nouvelle série de clichés, la présence d'un élément récurrent: le turul. Mi aigle, mi faucon, c'est l'oiseau fondateur du mythe de l'origine des Magyars. «De nombreux monuments ou bâtiments officiels affichent ce symbole, cher aux puissants mouvements d'extrême droite, nostalgique d'une Grande Hongrie».



Patrick Galbats, le regard toujours aussi critique, met cette fois-ci en garde «contre un dangereux retour de flammes, contre toutes formes de dérives». Un danger illustré aussi par une série de clichés accompagnant des textes explicatifs du journaliste hongrois Joël Le Pavous sur le turul, les Ottomans, la Grande Hongrie, l'Holocauste, l'insurrection de 1956, Victor Orbán, les mouvements extrémistes Jobbik et HVIM... Autant de clés de lecture pour encore mieux cerner l'âme hongroise. En partant à la recherche de traces d'Imre Miklos Galbats, le photographe Patrick Galbats a finalement mené «une enquête face à une Europe fissurée par son histoire».



«Hit Me One More Time» jusqu'au 29 avril au CNA de Dudelange, du mardi au dimanche de 10 à 22 heures. Entrée libre. Infos: www. cna.lu



www.patrickgalbats.com