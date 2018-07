Après cinq mois de transition et de découverte, Carole Lorang prend les rênes du Théâtre municipal d'Esch/Alzette. Et apporte quelques touches personnelles dans le programme de la saison 2018-19.

Kultur 4 Min.

Un théâtre de la ville et dans la ville

Thierry HICK Après cinq mois de transition et de découverte, Carole Lorang prend les rênes du Théâtre municipal d'Esch/Alzette. Et apporte quelques touches personnelles dans le programme de la saison 2018-19.

«Diriger une maison de théâtre a pour moi toujours été un but à atteindre. J'ai l'habitude de travailler avec une compagnie ou une institution, de monter un spectacle, d'aborder des questions de financement, de prévoir un planning de répétitions. Avant, je travaillais sur des projets d'une durée plus ou moins courte. Ici c'est du long terme»: pour Carole Lorang passer du statut d'artiste indépendante à celui d'employée communale est donc «une évolution ou une progression naturelle de ma carrière». La metteure en scène, qui a créé en 2007 avec Mani Muller la Compagnie du Grand Boube, reste également présidente de la Theater Federatioun jusqu'en juin 2019.

Nommée en janvier 2018 par le conseil communal d'Esch/Alzette, Carole Lorang s'est mise au travail dès le mois de mars – son prédécesseur, Charles Muller, ayant pris soin de lui faire apprendre les ficelles du métier.

A la fin du mois, Carole Lorang sera seule maître à bord. «J'ai fait la connaissance de certains services communaux et j'ai assisté à bon nombre de spectacles, j'ai vu quel public venait au théâtre. Au départ, je n'avais pas conscience de l'ancrage local de l'institution dans la vie et la politique de la ville, qui a été la première à lancer un plan d'action culturelle pour une période de dix années. J'ai découvert beaucoup de choses».



Photo: Lex Kleren

Quelques chantiers en cours



Ces quelques semaines passées à Esch/Alzette auront aussi été l'occasion pour Carole Lorang – au-delà d'une prise de conscience – de «lancer quelques chantiers, pas ou pas encore visibles pour le grand public». Comme par exemple, le recrutement d'un médiateur culturel et d'un responsable de la communication. «Un théâtre a des projets à vendre et doit construire un réseau de contacts tant au Luxembourg que dans la Grande Région. Pour cela, il nous faut des personnes compétentes». Les responsables politiques de la Métropole ont semble-t-il pris conscience de cette nécessité.

Même si elle a habité quelque temps à Esch, Carole Lorang avoue ne pas bien connaître la maison de la place du Brill. «C'est sans doute le théâtre que je connaissais le moins, puisque je n'y ai pas monté de spectacle. Je m'installe au Théâtre d'Esch sans être marquée par son passé, son histoire, donc sans a priori. C'est finalement un énorme avantage.»

La saison 2018-19 a été écrite à quatre mains: Charles Muller y a encore porté sa patte, tandis que Carole Lorang a pu inclure des touches personnelles au travers d'une dizaine de spectacles. Principalement autour de la programmation pour enfants et adolescents, précise la nouvelle cheffe. «Un théâtre doit être à l'écoute du terrain, être en symbiose avec sa ville et sa région. De Mersch à Esch, la programmation diffère.»

Un rôle sociétal

Le théâtre eschois a aussi un rôle sociétal à assurer, selon Carole Lorang. Pour preuve, la reprise de sa mise en scène de «7 Minuten. Betriebsrat» de Stafon Massini en début de saison. Ici, il est question d'un raccourcissement de sept minutes de la pause de midi: les ouvrières d'une usine de textile débattent de la question. «Lorsque nous avons joué la pièce à Mainz, des caissières de supermarchés du quartier sont venues au théâtre», se réjouit encore aujourd'hui Carole Lorang, qui espère lancer au travers de sa programmation future des débats de société.



Reprise de la pièce «7 Minuten. Betriebsrat» de Stafon Massini dasn une mise en scène de Carole Lorang. Photo: TME

Etre à l'écoute du public, celui qui est habitué des lieux mais aussi celui qui ne vient pas: la nouvelle patronne est bien consciente de la situation particulière d'Esch/Alzette et que la tâche sera difficile. «Il faut créer un lieu de rencontres et d'échanges, je veux attirer tous les publics. C'est pour cette raison qu'il faut aller chercher le spectateur là où il est et surtout être présent dans le milieu scolaire, tant l'école fondamentale, que les lycées ou encore l'université. C'est pourquoi, je veux développer les programmes qui s'adressent à ce public.»

Théâtre de la ville et dans la ville, l'institution ouvre ses portes régulièrement aux associations locales. «Comme la ville ne dispose pas de centre culturel, les demandes de clubs ou d'écoles affluent, nombreux sont ceux qui ont besoin de notre salle. Je suis bien consciente de l'importance de tels rendez-vous, mais je ne peux pas satisfaire tout le monde, j'ai aussi besoin de dates pour notre programme. Je vais devoir dire ,Non‘».