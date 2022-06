La 7e édition du festival talentLAB est placée sous le thème "talentLAB goes QuattroPole".

Jusqu'au 12 juin

Un temps de rencontres et de recherches

(C.) Si depuis son lancement, le talentLAB porte en lui les graines de l'échange, du dialogue et de l'ouverture aux autres, les Théâtres de la Ville de Luxembourg souhaitent cette année plus que toute autre, faire de ces dix jours de laboratoire, de festival et de débats un temps de rencontres et de recherches, joyeux et généreux.

Coïncidant avec la présidence QuattroPole de la Ville de Luxembourg, cette édition sera par ailleurs l’occasion d’y associer des partenaires et artistes venus de Trèves, Sarrebruck et Metz et de mettre un coup de projecteur sur la Grande Région.



Pour cette édition, 48 candidatures de 13 pays et de trois continents ont été déposées, témoignant de l’intérêt croissant pour le talentLAB et sa forme inédite et hybride entre laboratoire de projets et festival.

