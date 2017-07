par Jean-Michel Wittmann



«Page blanche», le dernier livre de Gaston Carré, est un roman qui raconte l’histoire d’un plan social et de ses conséquences sur la vie de ceux qui le subissent. Un OLNI – un Objet Littéraire Non Identifié – mais aussi un roman plein de verve et de vie.

Cela se passe dans un grand groupe de presse bien connu du Grand-Duché, mais au fond, ce pourrait être ailleurs, en Belgique ou en France, dans l’industrie comme dans la presse.



Car la mise en œuvre d’un plan social reflète d’abord le triomphe du profit et du management dans une société où l’individu doit s’effacer, dissout dans une masse salariale qu’il importe toujours de faire fondre, comme il faut maigrir pour entrer dans son maillot de bains avant les vacances d’été.

Sauf que le roman de Gaston Carré est aussi un récit, celui d’événements auxquels l’auteur a directement assisté et même participé, en tant que journaliste au Wort.



«Un groupe qui perd son âme»

L’épigraphe empruntée à Jorge Volpi le dit clairement: «Ce livre est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec la réalité serait à imputer à cette dernière.» Le lecteur qui connaît le monde de la presse luxembourgeoise, ou qui a simplement suivi l’actualité, le comprendra dès les premières pages.

Photo: Editions Saint-Paul

«Page blanche» raconte l’histoire d’un «groupe qui, parce qu’il a perdu quelques annonceurs, perd son âme et son humanité». C’est donc ce que l’on appelait autrefois un roman à clefs: une fiction où l’initié reconnaît facilement les personnes réelles cachées derrière les personnages, même si l’on devine que l’auteur a parfois brouillé les cartes et accusé les traits pour forger des types.

On pourrait même dire que c’est aussi un roman à thèse, ou à idées, si l’étiquette n’était pas devenue aussi désuète que péjorative: un livre qui expose des idées et des points de vue sur l’évolution de la société et sur la culture à l’ère d’internet et de la connexion généralisée, pour mieux faire réfléchir son lecteur.



Ou mieux encore, peut-être, un OLNI, un Objet Littéraire Non Identifié: «un texte hybride, à la fois récit et fiction, essai et roman, biographie et autobiographie», comme le livre de Jon, l’alter ego – l’un d’entre eux, du moins – de Gaston Carré lui-même, auteur il y a quelques années d’un bel OLNI autour de la légende de Brian Jones, Jajouka.

La fin d’une certaine idée du journalisme



Mais c’est aussi un roman plein de verve et de vie, qui réserve un dénouement aussi tragique que dérisoire, en marge du festival de cinéma de Cannes. Un livre animé par un sens aigu de la satire, où l’on retrouve le sens de l’observation cruel et bienveillant que Gaston Carré, alias Saint-Drôme, déployait naguère dans ses Figures de la névrose ordinaire.



Dorénavant, chaque lecteur se servira de la distinction entre le «culotté» (le self-made man, maîtres de sa destinée) et le «baraqué» (qui se laisse porter par son destin car il a la baraka), pour mieux cerner les prédateurs de son propre entourage professionnel.



Gaston Carré

Photo: Archives Saint-Paul

Page blanche propose une belle galerie de portraits, à la fois drôle et touchants, de la secrétaire de direction qui affronte l’âge avec panache au vieux critique de théâtre qui regarde avec une pointe d’amertume le rideau tomber sur son monde.



Le XXIe siècle a inventé un nouveau héros, qui est aussi un héraut du web: le lanceur d’alertes. Gaston Carré en est un, à sa manière, à ceci près qu’il reste un homme de mots et de plume, et non une araignée perdue dans l’immensité de la toile.



Page blanche dépeint aussi un monde où la communication instantanée efface inéluctablement la réflexion comme la culture et l’écriture. Il relate, ou annonce, la fin d’une certaine idée du journalisme, mise à mal sinon mise à mort par le triomphe des journaux gratuits, qui imposent leurs formats courts pour céder la place à la publicité qui est leur vraie raison d’être, et par la prolifération des dépêches fournies par les agences de presse, qui sont aux articles journalistiques ce que le plat surgelé est à la cuisine maison.



Mais la mort de ce journalisme de passion et de raison, mêlant l’investigation et la réflexion, préfigure aussi la disparition de la culture dans une société entièrement vouée à la communication. Lucide, un personnage met en garde: «La culture pourrait disparaître, elle pourrait soudainement s’effacer.



La culture va s’étioler, faute de médias pour l’exalter.» C’est le sens de la page blanche qu’à la fin du roman, les journalistes choisissent de faire figurer en «une» de leur journal. Mais la page blanche s’offre encore aux mots qui pourront la combler, emblème d’un «journal riche de sa virginité, prêt pour une nouvelle vie». Car on ne lance pas d’alertes si l’on ne croit pas à l’avenir.