Visite intime et immersive du château de Versailles.

Un rêve devenu château

Par Poutchie Gonzales



Découvrir Versailles de chez soi grâce à un podcast, une web-série, une visite virtuelle, ou des œuvres numérisées, c’est ce que propose le site Internet du château.

Déambuler dans les jardins, les couloirs, les salles du château de Versailles, sans personne autour de soi, entre œuvres d’art et mobilier d’époque. Un rêve que partagent de nombreux touristes lorsqu’ils se trouvent coincés dans les espaces bondées du château.



Les jardins du château. Photo. archives LW

Ce songe est désormais possible. Depuis quelques mois, Versailles propose une exploration via des jeux interactifs, des podcasts ou des vidéos: le visiteur parcourt coins et recoins du château et s’approprie très vite l’outil numérique.

Les visites virtuelles, une immersion réussie

En collaboration avec le géant américain Google, Versailles nous entraîne sur le Grand Canal, dans l’Orangerie, la galerie des Glaces ou la chambre de Louis XIV. «Chaos to Perception» déroule ainsi une traversée du château aux images remarquablement réalistes, directement inspirée des mots de Jean Cocteau: «Il y avait un marécage. Et il y avait des architectes et des jardiniers. Et il y eut des lignes, des angles, des triangles, des rectangles, des cercles et des pyramides. Et il y eut un parc, et ce parc vivait de l’âme de Le Nôtre».

Louis XIV, le Roi Soleil. Photo: archives LW

La visite achevée, le visiteur-voyageur prendra le chemin du Hameau de la Reine. Plusieurs clips vidéos en 3D invitent aux délices raffinés du Petit Trianon, bruitages inclus: craquements des pas sur le plancher en bois ou gazouillis des oiseaux près du Boudoir et du Moulin.

Le château propose également de découvrir Versailles à travers cinq siècles d’histoire. Voici des jeux d’adresse pour «reconstruire les jardins» ou «parcourir le labyrinthe». Destinés aux enfants, ils leur font rencontrer, au passage, quelques grands noms qui ont marqué de leur empreinte le règne de Louis XIV, tels Lully, la princesse Palatine ou Colbert.

Les nouveaux atouts technologiques de Versailles

Comme de nombreux musées, le château de Versailles propose de consulter des tableaux numérisés sur son site Internet. Plus de 25 000 peintures, archives et gravures enrichissent ainsi sa collection en ligne.

Depuis peu, des expositions exclusivement consultables sur le Web ont été imaginées, particulièrement précieuses en période de confinement. Cinq d’entre elles sont déjà en ligne: «Louis XIV et Nicolas Fouquet»; «Louis XIV, la construction d’une image»; «Immortaliser Versailles» ; «La mode à Versailles» et «À la table des Rois».

En décembre 2019, Versailles s’est, en outre, doté d’une web-série en partenariat avec le magazine Paris Match. Quatre épisodes de moins de cinq minutes s’intéressent à la biodiversité et aux différents chantiers du bâtiment comme des jardins.

Séduire un public jeune



Autant d’initiatives pour séduire un public jeune, à l’instar du clip et du podcast mis en ligne par Versailles – sur YouTube et SoundCloud – avec la complicité du compositeur de musique électronique Thylacine. Le musicien a déambulé durant deux jours et trois nuits dans le château: une expérience qui lui a inspiré une œuvre mêlant musique électronique et ambiances sonores. Le son des clavecins se superpose à celui des serrures de portes, des balanciers des horloges ou du grincement des parquets. Un alliage audacieux…

www.chateauversailles.fr



