Un rêve brisé à Rijeka

Les deux designers croates Leo Kirincic et Masa Poljanec démontrent au Luxembourg Center for Architecture (LUCA) d'Hollerich un projet visionnaire: un projet immobilier des années 1970 en Croatie.

«Aujourd'hui, avec la propriété privée, la peur de l'étranger, de l'autre se développe», constate Masa Poljanec. Un projet immobilier des années 1970 en Croatie des deux designers croates Leo Kirincic et Masa Poljanec est au centre de l'exposition «Free Space» au LUCA.

L'architecte croate Ninoslav Kucan avait dans les années 1970 un rêve: construire à Rijeka, qui sera Capitale européenne de la culture en 2020, un ensemble de bâtiments – de couleur rouge et bleue – pour créer un espace d'échange social entre deux communautés d'habitants.



Les deux designers croates Leo Kirincic et Masa Poljanec démontrent actuellement au Luxembourg Center for Architecture (LUCA) d'Hollerich que ce projet visionnaire a été conçu à une «mauvaise période» et qu'il n'a finalement jamais «complètement atteint son but» ...