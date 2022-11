Dominique Faure habite à Mertert et vient de remporter un prix littéraire à Paris.

Littérature

Un résident luxembourgeois remporte le «Prix du Roman Gay»

Le «Prix du Roman Gay 2022» dans la catégorie Romance a été attribué à Dominique Faure pour son livre «Frédéric – Instants de grâce». L’auteur réside au Luxembourg, à Mertert, depuis 25 ans.

A 16 ans, Frédéric, élève pianiste au conservatoire, est victime dans son lycée d’un viol perpétré par trois élèves plus âgés qui ont détruit sa vie. Des années plus tard, Frédéric rencontre François qui n’aura de cesse de «Réparer» cette vie, ce qui peut l’être, de redonner à Frédéric l’estime de son corps. C’est un récit sensuel, émouvant, à l’écriture délicate. «Frédéric – Instants de grâce» est paru aux Editions Ex Aequo . Une traduction en langue allemande sera bientôt disponible. C.





