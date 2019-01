Un Peer Gynt à couper le souffle

Un enfant qui se cherche et qui n'arrête pas de fuir, parfois par lâcheté, parfois par courage – c'est cela Peer Gynt, ce personnage loufoque qui ce week-end a fait son apparition au Grand Théâtre de Luxembourg dans une fête foraine colorée et délirante.

Le Théâtre de Loire Atlantique a présenté vendredi et samedi devant un public luxembourgeois une version théâtrale de Peer Gynt. Ce texte écrit par l’auteur norvégien Henrik Ibsen, né en 1828 et mort en 1906, n’était au départ pas destiné à être monté sur scène. Un vrai défi donc pour David Bobée, le metteur en scène, qui a tenté le coup et signe une version poétique et baroque de ce chef-d’œuvre littéraire.

D'abord, en réduisant la pièce de six à trois heures 40 minutes, un raccourci qui respecte toutefois la structure narrative voulue par l'auteur ...