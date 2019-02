Adaptation pour la scène du film de Lars von Trier, la pièce «Breaking the Waves», qui se joue actuellement au Grand Théâtre, permet à la metteuse en scène Myriam Muller d'ouvrir des tiroirs et de porter à la lumière bon nombre de problèmes d'hier et d'aujourd'hui.

Un miroir tendu aux mesquins

Marc THILL Briser les vagues et lutter contre les forces rétrogrades pour pouvoir vivre dans une société puritaine repliée sur elle-même, c'est ce que tentent Bess et Jan dans "Braking the Waves".

La soirée s’ouvre sur un décor d’église sobre et sévère qui donne froid dans le dos ...

