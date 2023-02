La série «Les Combattantes» rend hommage aux femmes dans la guerre sans convaincre pour autant. La série en revue.

Kultur 1 4 Min.

Zapping

Un mélodrame entre sublime et fadeur

Marcel KIEFFER La série «Les Combattantes» rend hommage aux femmes dans la guerre sans convaincre pour autant. La série en revue.

Les guerres – l’Histoire n’a pas cessé de nous l’apprendre dans toute l’horrible ampleur dont elle est capable – n’ont jamais été qu’une affaire d’hommes. Tout en les faire toujours des victimes, c’est chez les femmes aussi qu’elles ont recruté souvent leurs plus grandes héroïnes. C’est ce que nous rappelle la série française «Les Combattantes».

Avec un budget de vingt millions d’euros – ce qui en fait l’une des productions françaises les plus chères jamais produites – cette série a réussi lors d’une première diffusion sur TF1 à se faire une belle place en tête dans l’appréciation du public.

Avec un message vibrant, rendant hommage au rôle des femmes dans la Première Guerre Mondiale, «Les Combattantes», conduites dans la veine du «Bazar de la charité» (dont elles réunissent, avec la productrice Iris Bucher et le réalisateur Alexandre Laurent, les mêmes actrices principales), représentent un magistral (quoique pas toujours convaincant) tableau de l’une des pires catastrophes de l’histoire contemporaine.

Stéréotypes et caricature

Il est vrai que les destins tragiques de ces quatre femmes issues d’horizons opposés ne sont pas de nature à nous laisser indifférents. Dans le chaos des affrontements pendant les premiers jours de guerre se croisent les chemins de la mère religieuse Agnès (Julie de Bona), submergée sous le flux des blessés qu’elle accueille dans son couvent; de l’infirmière Suzanne (Camille Lou) poursuivie pour meurtre par la police parisienne; de la prostituée Marguerite (Audrey Fleurot) à la recherche de son fils appelé sous les drapeaux; ainsi que d’une mère de famille, Caroline (Sofia Esaaïdi), luttant pour la survie de l’entreprise familiale en ces temps instables.

Toutes les quatre relèvent le défi que leur condition de femme leur impose dans des circonstances où il en va de leur propre survie comme de celle de leurs proches, mais qui se voient confrontées aussi à leurs propres zones d’ombres, aux contradictions et doutes qui les habitent et qui face au contexte d’une horreur quotidienne ne font que mieux relever leur courage, leur intrépidité et leur abnégation farouche.

À la fresque historique et au tableau de mœurs que ces quatre femmes magnifient d’une présence un brin trop subliminal – seule l’austère belle-mère Eléonore (Sandrine Bonnaire) est réellement touchante par sa profondeur tragique –, le rôle des méchants est surtout dévolu aux hommes, tel qu’à ce général sacrifiant sans état d’âme son fils sur le champ de bataille, à ce beau-frère, lâche, pervers et roué, ou encore à l’ignoble tenancier de bordel et intendant de drames autrement plus impitoyables de la vie en ces sales temps de guerre. Tout cela ajoutant à la stéréotypie dominante des figures un penchant trop prononcé pour la caricature narrative.

Une terrible descente aux enfers La série française «Les Papillons noirs» pousse la noirceur jusqu’aux extrêmes

Ainsi, malgré des jeux d’acteurs (et surtout d’actrices) réussis, et une mise en scène impressionnante, décors et costumes à la hauteur des efforts budgétaires, plus d’un bémol s’impose. Axée sur les personnages féminins, l’intrigue s’avère rapidement être assez caricaturale et portée sur les stéréotypes et les poncifs d’un genre superficiel et par trop mélodramatique.

Un cadre trop ordonné et stérile

La crédibilité du message de la série, ainsi que la profondeur de ses figures, en ressortent fortement entamées, d’autant que la guerre en tant que telle, dont les acteurs, c’est-à-dire les soldats et les officiers, sont réduits à un rôle de figurants dans un cadre bien trop ordonné et stérile, n’atteint à aucun moment cette dimension réaliste et historiquement concevable que l’intention affichée des concepteurs de la série a laissé espérer.

Axée sur les personnages féminins, l’intrigue s’avère rapidement être assez caricaturale et portée sur les stéréotypes et les poncifs d’un genre superficiel et par trop mélodramatique.

Fidèle tout au plus à l’intention de la productrice Iris Bucher, de «montrer le rôle des femmes pendant la Première Guerre Mondiale, qui ont pleinement participé à l’effort de guerre, qui ont fait tourner le pays, et qui sur les 36.000 monuments aux morts présents dans nos communes, sont inexistantes», cette série n’assume que moyennement le défi que ce propos implique.

Partie de l’intention louable d’être à la fois un précieux témoignage et un vibrant hommage à ces nombreuses héroïnes, combattantes et anonymes, elle n’a certes pas échoué à faire passer son message, mais sans réussir pour autant à le distiller sans concessions aux règles du genre et aux lois des productions «grand public».

____________

La série «Les Combattantes» est disponible en huit épisodes sur Netflix et sur MYTF1.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.