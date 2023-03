Du très bon cinéma européen trouve à partir de ce mercredi sa place sur les écrans luxembourgeois.

Nouvelles sorties

Un «LuxFilmFest bis» au cinéma

Quatre films et un court qui ont fait leur apparition au «Luxembourg City Film Festival» vont s’installer dans la programmation normale des cinémas luxembourgeois. «Mon crime» de François Ozon, le film d’ouverture du festival, «Saules Aveugles, Femme Endormie» de Pierre Földes qui a été dans la compétition officiel, «Interdit aux Chiens et aux Italiens» d’Alain Ughetto, un autre film d’animation programmé dans la section «jeune public», la comédie «Ailleurs si j’y suis» de François Pirot, une coproduction luxembourgeoise qui a fait son apparition dans «Made in/with Luxembourg» et le film court «La Valise Rouge» de Cyrus Neshvad, l’espoir luxembourgeois aux Oscars, qui sera montré exclusivement dans les cinémas Cinextdoor, donc les cinémas régionaux.

Une grenouille qui parle, un amour qui se termine, un tremblement de terre, «Saules Aveugles, Femme Endormie» est une adaptation onirique des nouvelles de Haruki Murakami. Ce film d’animation de Pierre Földes donne au réalisme magique de l’auteur japonais le plus lu au monde de nouvelles formes. Le point de départ est le tremblement de terre de 2011 qui va ébranler les âmes de Kyoko, Komura et Katagiri. Un vrai coup de foudre et aussi un coup de cœur.

«Interdit aux Chiens et aux Italiens» d’Alain Ughetto est aussi un film d’animation dans un tout autre style qui nous devrait toucher tout particulièrement. Tourné en stop motion avec des marionnettes, ce qui lui confère un côté artisanal, il retrace l’histoire des immigrés italiens. Début du XXe siècle, la famille Ughetto traverse les Alpes et entame une nouvelle vie en France. Cela aurait bien pu être le Luxembourg...

«N’est-il pas possible en 1935 de mener sa carrière, sa vie de femme, sans contrainte, en toute liberté, en toute égalité ?» Cette phrase fait écho à notre époque. Vous l’entendrez dans le film de François Ozon «Mon crime» qui revient à la comédie pour en faire quelque chose de léger tout en abordant des choses profondes – les dynamiques de pouvoir entre hommes et femmes.

Les autres nouveaux films sont le documentaire allemand «FCK 2020 - Zweieinhalb Jahre mit dem Scooter», le thriller grec «Inside» et le film d’action «Shazam! Fury of the Gods».

