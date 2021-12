Le réalisateur madrilène avec «Madres Paraleles» bâtit une passerelle entre le présent et le passé.

Critique ciné

Un hymne aux femmes de Pedro Almodóvar

Thierry HICK Le réalisateur madrilène avec «Madres Paraleles» bâtit une passerelle entre le présent et le passé.

Pedro Almodóvar, dans longue filmographie, est depuis toujours attiré par la gente féminine. Avec «Madres Paralelas», le cinéaste espagnol franchit une nouvelle étape et confirme l’éternelle imprévisibilité de ses propos.



La photographe Janis, la quarantaine, partage sa chambre d’hôpital avec Ana, une jeune adolescente. Toutes deux sont sur le point d’accoucher. Janis a eu une relation passagère avec Arturo, un anthropologue, Ana a été violée par un groupe d’ados. Les deux femmes ont un vécu distinct, et pourtant aujourd’hui elles partagent une aventure commune: être deux mères parallèles et célibataires. Après l’heureux événements, elles se perdent de vue.

La magie Almodóvar

Dès les premiers instants, la magie Almodóvar opère. En à peine cinq minutes, le décor est planté et les personnages présentés. S’ensuit alors, la narration de la vie des deux femmes. Le cinéaste explique, documente, dresse les portraits respectifs de ses deux femmes. Son regard est sans heurts, d’une infinie bienveillance et d’une tendresse, soumise à toutes épreuves de la vie.





Pedro Almodóvar affiche un respect infaillible et n’essaie en rien d’enjoliver des situations parallèles et souvent compliquées. La quadragénaire plaquée par le père de sa fille d’une part, l’adolescente violée et délaissée par sa famille déchirée d’autre part, finissent par se retrouver et s’aimer. Jusqu’au jour où l’impensable devient réalité. Le choc est brutal, sans appel pour Janis et Ana se produit.

La caméra de Pedro Almodóvar observe et reste est un témoin privilégié. La richesse des détails mis en lumière, l’angle des prises de vues, le rythme, la finesse des dialogues sont savamment dosés pour assurer la nécessaire empathie avec les deux protagonistes. Aucune exagération des traits vient troubler les portraits de Janis et d'Ana.

Retrouvailles avec Penélope Cruz

Pedro Almodóvar réussit avec brio à confier tous ses rôles à des femmes d’âges et de conditions différentes. Et comme d’habitude le réalisateur madrilène confie les rênes de son drame à son actrice fétiche Penélope Cruz, qui ici, dans la peau de Janis est criante de vérité.

A ses côtés, la jeune actrice espagnole Milena Smit, qui avec son personnage d’Ana, forme un contrepoint plus que judicieux à la tête d’affiche. Cette égalité obtenue illumine le film.

Un seul homme parvient à se démarquer et à finalement prendre en main le flux de la narration réservé aux dames: Arturo, campé par Israel Elejade, jusque-là le père ingrat, ouvre la porte au deuxième chapitre de «Madres Paralelas».

Le passé franquiste de l'Espagne refait surface. Photo: Pathé Films

Une page sombre de l'histoire espagnole

Alors que Janis et Anan sont deux femmes des temps bien présents en quête d’identité et de sens à donner à leurs vies respectives, Pedro Almodóvar aborde sans détour une page sombre de l’histoire de son pays, l’Espagne. Le passé franquiste est aujourd’hui encore une plaie béante pour de nombreux Espagnols.

Le réalisateur se penche sur les charniers humains qui n’ont pas encore livré leurs secrets. Et donne la parole à Arturo, qui va organiser l’excavation de la tombe commune proche du village d’enfance de Janis. Ce deuxième sujet, amorcé au début dans un premier temps avant de conclure «Madres Paraleles, vient s’incruster dans l’histoire de ces deux mères. Loin d’un collage fortuit, cette juxtaposition thématique et judicieuse donne encore plus de relief et de profondeur aux personnages principaux et secondaire, que le réalisateur, avec toute le retenue nécessaire, accompagne jusque dans les moindres recoins de leurs âmes. Une réussite sur toute la ligne.

