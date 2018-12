Le réalisateur Hirokazu Kore-eda dresse avec «Shoplifters» un portrait sans appel de la société japonaise.

Un huis clos familial sans issue

Thierry HICK Le réalisateur Hirokazu Kore-eda dresse avec «Shoplifters» un portrait sans appel de la société japonaise.

Les jeunes enfants sont les témoins du monde souvent malade dans lequel nous vivons. Après Zain, le petit garçon du film «Capharnaüm» de la Libanaise Nadine Labaki, c'est au Japon que l'on retrouve Yuri, une très jeune fille, délaissée par ses parents.

Une petite fille est recueillie dans une famille, qui veut, par son geste, lui offrir une vie meilleure. Jusque-là, rien de bien exceptionnel. Et pourtant.

Osamu Shibata est ouvrier de chantier et pour nourrir sa famille il n'a pas le choix: parcourir les supermarchés pour voler des produits de première nécessité. Son tout jeune fils Shota, lui aussi, participe à ces expéditions de survie.



Le jeune garçon de la famille a du mal au début à accepter la venue de sa nouvelle soeur Photo: Fuji Television

La famille se déchire



Un jour, Yuri, fait irruption dans la famille d'Osamu. Faut-il rendre la petite fille à ses parents, qui la battent, ou essayer de la protéger? «On ne l'a pas kidnappée», «on ne demande pas de rançon», «ses parents ne l'ont pas réclamée»: Osamu et les siens se déchirent mais tentent aussi bien que mal de défendre leur geste.

Le spectateur de «Shoplifters» est éconduit. Il s'attend sans doute à ce que la jeune fille occupe le terrain, à ce que des questions de légitimité autour du «rapt» de Yuri se posent. Le film prend une tout autre tournure.

La petite Yuri n'est pas au centre des débats, elle devient le témoin privilégié, mais impuissant, de la vie de ce cocon familial qui finira par imploser. La famille d'accueil, unie au premier regard, se dévoile au grand jour avant de s'effriter et montrer son vrai visage.



Hirokazu Kore-eda est clair dans ses intentions: montrer la société japonaise contemporaine dans sa réalité brute, sans fard et sans exagération. Chaque membre de la famille Shibata est porteur d'un des maux dont souffre le pays: chômage, éducation, aliénation aux jeux, prostitution, arnaques aux retraites... La précarité de la vie des Shibata est palpable, sans être surexposée.







Ni accusation, ni jugement

Le réalisateur japonais jamais dans ses propos n'accuse, ni ne juge ses personnages. Il préfère montrer et documenter une situation bien réelle dans sa vérité brute. Quelques menus détails sont souvent plus évocateurs que de longs discours. Au-delà de cette appétence pour la suggestion, Hirokazu Kore-eda utilise une arme infaillible: la poésie.

Un souci cultivé de mains de maître tout au long des deux heures que dure «Shoplifters» – qui porte bien son titre français «Une affaire de famille».

Les images sont posées, les lumières bien dosées, le rythme de narration délibérément bridé. Comme pour mieux affiner la caractérisation chacun et son insertion dans son environnement. Ce quotidien décortiqué avec minutie occupe une majeure partie du film. Peu pressé par le temps Hirokazu Kore-eda veut étayer ses propos, sa pensée. Pour en venir à une conclusion sans appel. Même en période de trouble, l'être humain doit pouvoir garder sa dignité. Ce réquisitoire est de plus corroboré d'un humour et d'une finesse pointus lorsqu'il s'agit de dépeindre ce petit monde en marge de tout.

Même l'issue du film – distingué par une Palme d'or méritée cette année à Cannes – reste suspendue à un fil. Le vrai visage d'Osamu et de sa famille perce au grand jour – suite à un événement de prime abord anodin, mais qui se révèle tragique – la vérité éclate. Au-delà d'un semblant renouveau, la vie suit son cours, les problèmes persistent, les maux perdurent. Sans crier victoire et sans imposer sa clef de lecture, Hirokazu Kore-eda poursuit son travail d'enquêteur. Le dernier regard de Yuri en dit long. Une belle leçon d'humanisme pour ce huis clos familial finalement sans issue.