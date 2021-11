Après les musiques amplifiées et le théâtre, place mardi matin au Cape à la musique classique.

Kultur 1 6 Min.

Assises sectorielles

Un constat, des débats et des idées

Thierry HICK Après les musiques amplifiées et le théâtre, place mardi matin au Cape à la musique classique.

Sam Tanson en ouverture a tout d’abord rappelé que ces assises sectorielles sont et restent un work in progress: «Les échanges avec le secteur sont importants. Nous allons écouter attentivement ce qui va être dit et allons en tirer les conclusions par la suite». La ministre de la Culture devait livrer à l’issue des discussions une première conclusions sans appel.



Les musiques rock-pop-électro en mars à la Rockhal et le théâtre en juin au Théâtre d’Esch/Alzette, ce fut au tour du secteur de la musique classique d’être passée au crible hier matin au Centre des Arts pluriels d’Ettelbruck. Le troisième volet des Assises sectorielles – parties intégrantes du «Kulturentwecklungsplang» –, comme les deux précédentes éditions, avait pour but de présenter en long et en large un secteur en particulier. Mais aussi de relever quelques spécificités, doléances et inquiétudes de tous ceux qui font vivre la musique classique au Luxembourg.

La pianiste Cathy Krier et la violoniste Laurence Koch ont assuré l'encadrement musical des assises. Photo: Gerry Huberty

Un mot de bienvenue de la ministre de la Culture, un état des lieux complet commandité par le ministère de la Culture, deux tables-rondes thématiques et une conclusion de la même ministre: le monde d’emploi des Assises n’a pas été modifié.

Les débats ont cette fois-ci été modérés par Luc Boentges, rédacteur musical de la radio 100,7 et furent entrecoupés d’interludes musicaux de la pianiste Cathy Krier et de la violoniste Laurence Koch. Parler de musique sans musique paraissait inconcevable.

Sara Kaiser a ausculté le secteur de la musique classique du pays. Photo: Gerry Huberty

Sara Kaiser, spécialiste en management culturel, a au nom du ministère de la Culture mené l’enquête auprès des professionnels de tous horizons du secteur de la musique classique. Son travail de recherches s’est porté sur la période allant de 2018 à 2020 avec 2019 comme année de référence. Elle s'est concentrée sur les acteurs professionnels du secteur, elle n’a donc pas pris en compte la pratique amateur ou individuelle. Les questions purement historiques ou de l’ordre de l’enseignement musical n’ont pas non plus été traitées.

Le bilan final de Sara Kaiser laisse apercevoir des points positifs et encourageants. Tout comme certaines lacunes ou manquements.

Avec quelque 500 concerts de musique classique – au sens le plus large du terme – le pays peut se prévaloir d’un haut niveau professionnel. Ce constat est le reflet d’une offre croissante, le bénévolat n’est pas à négliger dans cette évolution. Autre constat positif: avec l’émergence de nouvelles structures, se développe la professionnalisation des musiciens – un souhait cher aux responsables politiques depuis des nombreuses années.

Cette diversité des acteurs engagés sur le terrain, le bon niveau de formation et la présence des musiciens du pays au-dehors de nos frontières, n’est pas sans revers selon Sara Kaiser.

Vu la taille du pays, deux orchestres professionnels sont largement suffisants. Sam Tanson, ministre de la Culture

Un manque de coordination

La scène classique offre une image hétérogène, souvent trop peu coordonnée. Le travail de lobbying du secteur fait défaut. Certains grands acteurs font trop appel aux subventions publiques, et le financement privé reste limité. Le pays, au vu de sa taille, doit composer avec un potentiel de musiciens limité. L’attractivité de la Philharmonie impacte l’offre régionale... La qualité, plus que la quantité, doit rester le mot d’ordre. Même en cette période d’un marché troublé et incertain en cette période de pandémie.

Sara Kaiser préconise plus de perspectives d’avenir, une analyse pointue du potentiel artistique et personnel des musiciens et acteurs du secteur, une meilleure mise en réseau des forces en présence, plus de soutiens et coordinations. Mais aussi des lieux propres à la création...

Un panel de spécialistes

Après cette vaste présentation, Luc Boentges, a invité un panel de spécialistes à échanger autour de deux thèmes centraux. Carl Adelsteinsson (directeur du Cape, président de l’Alliance musicale), Pit Ewen (administrateur du nouvel Orchestre des Jeunes Luxembourg), Stephan Gehmacher (directeur de la Philharmonie), Florence Martin (administratrice de l’ensemble Lucilin) et Anik Schwall (musicienne) ont dans un premier temps débattu sur «La structuration du paysage orchestral au Luxembourg – Situation actuelle, besoins et perspectives».

Le thème était prometteur, les invités bien choisis. Et pourtant, comme bien souvent dans tel genre d’exercice, les propos sont restés réservés, policés, sans heurts.

Anik Schwall s’est réjouie des multiples propositions musicales qui s’offrent à elle. Pit Ewen, qui gère un orchestre d’amateur, a pointé du doigt le niveau de ses jeunes musiciens. Florence Martin a souligné l’importance d’une climat de stabilité, entre autre financière, pour pouvoir mener des projets à long terme. La question sur le nombre d’orchestres en activité a été posée. Et a été quelque peu esquivée pour ne pas froisser les esprits. Stephan Gehmacher, comme d’autres intervenants, ont mis l’accent sur le répertoire abordé par les différents ensembles, petits ou grands. Avec un constat à la clef: la programmation musicale d’un chacun doit attirer un public propre et spécifique.

Sam Tanson a ouvert et clôturé les débats. Photo: Gerry Huberty

L’offre pour les jeunes

Comment attirer les jeunes au concert? Cette interrogation taraude les organisateurs depuis des lustres. Certaines voies empruntées sont prometteuses. Il s’agit là d’une plus-value à défendre à tous prix, insiste Carl Adelsteinsson.

La question de l’enseignement, également abordée, a servi de passerelle vers la seconde table-ronde «Comment définir le musiciens professionnel aujourd’hui? – Quel plans de carrière», cette fois-ci animée par Arend Herold (directeur de l’INECC, secrétaire de l’Alliance musicale), Max Mausen (musicien), Marc Meyers (directeur du Conservatoire de Luxembourg), Albena Petrovic Vratchanska (compositrice) et Francesco Tristano (pianiste et compositeur).

Mené au pas de course pour respecter l’horaire, ce deuxième round a fait la lumière sur le métier du musicien professionnel. Un but à atteindre pour Max Mausen, un challenge de plus en plus diversifié pour Francesco Tristano. Marc Meyers a signalé les profonds bouleversements pour les jeune musiciens qui veulent suivre cette voie et le rôle d’une institution d’enseignement, tel un conservatoire, dans l’accompagnement de ceux qui veulent franchir le pas.

Pour Albena Petrovic Vrtachanska, un compositeur ne peut exister sans la présence de bons musiciens. Arend Herold, actif dans le domaine du chant choral, donc moins concerné par la professionnalisation des musiciens, a, tout comme Franceso Tristano, pointé du doigt l’importance croissante des réseaux sociaux.

Le métier de musicien s’est diversifié et complexifié. Franceso Tristano, pianiste et compositeur

De nombreuses questions abordées

La place des musiciens luxembourgeois dans des formations orchestrales du pays (OPL) et celle des compositeurs luxembourgeois dans la programmation a aussi été abordée. Tout comme les questions de promotion, de marketing, des études musicales et du rôle des institutions...

Ces Assises sectorielles ont une fois encore balayé un large champ thématique. Les débats polis ont permis aux acteurs de s’exprimer, de poser certaines questions. «Les discussions sont importantes», a déclaré Sam Tanson, «les questions d’éducation sont primordiales. Pour aider le public de demain, jeune, à surmonter son appréhension face à la musique classique, il faut lui donner les moyens de comprendre.»

La ministre de la Culture, sans appel, a conclu: «Nous avons l’OPL, qui œuvre dans son domaine. Pour la musique contemporaine, l’ensemble Lucilin sera soutenu. Deux orchestres professionnels, au vu de la taille du pays, suffisent.» Le soutien des autres structures n’en est pas pour autant balayé d’une main, selon Sam Tanson.

Retrouvez l'ensemble des discussions et débats:





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.