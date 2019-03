Un air de Bach dans la ville

Des mini-concerts seront organisés jeudi dans la capitale pour célébrer le plus connu des compositeurs allemands.

Que s'est-il passé le 21 mars 1685? Johann Sebastian Bach naquit à Eisenach en Allemagne. Que se passera-t-il le 21 mars 2019? Un peu partout dans le monde – au Luxembourg aussi – des musiciens rendront avec l'initiative «Bach in the Subways» un hommage appuyé à l'un des plus grands compositeurs de tous les temps: non pas dans des salles de concert, mais dans le métro, sur une place publique, dans une église ou au détour d'une rue.

En 2010, Dale Henderson descend dans le métro new-yorkais, déballe son instrument et entonne les suites pour violoncelles de Bach ...