Die erste Staffel von „The Power“ legt den Grundstein für eine explosive Fortsetzung. Eine Serie, die trotz einiger Schwächen überzeugt.

Kultur 1 3 Min.

Zapping - die Serienkritik

Umgekehrte Machtverhältnisse: Der Aufbau des Matriarchats

Die erste Staffel von „The Power“ legt den Grundstein für eine explosive Fortsetzung. Eine Serie, die trotz einiger Schwächen überzeugt.

Von Nora Kehli

Was wäre, wenn sich das Patriarchat plötzlich in ein Matriarchat verwandeln würde? Dieses Gedankenexperiment wird in der mitreißenden Prime-Serie „The Power“ veranschaulicht. Die Verfilmung des gleichnamigen und preisgekrönten Romans von Naomi Alderman zeigt, dass die Umkehrung der Machtverhältnisse ganz neue Herausforderungen mit sich bringt.

Die Adoleszenz ist für viele die schönste Zeit im Leben, aber auch eine Zeit der Umbrüche und Überforderungen. In „The Power“ müssen sich Teenagerinnen neben Identitätsfindung und körperlichen Veränderungen nun mit einer neuen Fähigkeit auseinandersetzen: Dank eines neu entdeckten Organs können sie Elektroschocks auslösen und sich so gegen männliche Aggressionen wehren. Darüber hinaus sind sie in der Lage ihre neu erworbenen Fähigkeiten an andere Frauen weiterzugeben, sodass sich diese Gabe weltweit wie ein Lauffeuer verbreitet.

Starker Aktualitätsbezug

Auf der Makroebene führt die Serie vor, wie sich die Herausforderung des Status quo auf die Gesellschaft auswirkt: In Saudi-Arabien führt das Verbot Stromschläge anzuwenden eine Revolution herbei und in Osteuropa formiert sich eine Widerstandsgruppe von Frauen, die zuvor ausgebeutet wurden.

Fortan können sich Frauen gegen männliche Repressalien auflehnen, zugleich werden sie zur Zielscheibe: Sie dienen der Wissenschaft als Versuchsobjekte; es wird darüber debattiert, Listen mit den Namen aller betroffenen Frauen anzufertigen, und frauenfeindliche Äußerungen finden zunehmend Resonanz bei Männern, die sich entmachtet fühlen.

So werden viele große Themen angeschnitten, darunter Geschlechterrollen, Befreiungskämpfe, Datenschutz und Pressefreiheit. Dabei lassen sich auffällige Parallelen zur Aktualität ziehen: Der Aufstand in Saudi-Arabien kann als Anspielung auf die Proteste im Iran gelesen werden und der chauvinistische Blogger namens Urbandox weist frappierende Ähnlichkeiten mit dem Maskulinisten und Influencer Andrew Tate auf.

Genreübergreifende Produktion

Auf der Mikroebene werden diese gesellschaftlichen Umwälzungen mit Einzelschicksalen verknüpft: Die Lokalpolitikerin Margot (Toni Collette) wird plötzlich zur Stimme einer ganzen Bewegung; die Außenseiterin Roxy (Ria Zmitrowicz) erfährt zum ersten Mal Aufmerksamkeit ihres abwesenden Vaters; die Waise Allie (Halle Bush) fühlt sich erstmals einer Gemeinschaft zugehörig und die Präsidentengattin Tatiana (Zrinka Cvitešić) befreit sich aus den Klauen ihres brutalen Mannes.

Billie Eilish und der Starkult als Weltflucht Warum die neue Amazon Prime Video-Serie nichts für Zartbesaitete ist.

Trotz unterschiedlicher Lebensentwürfe und geografischer Standorte ist allen gemein, dass mit den neuen Freiheiten auch neue Herausforderungen einhergehen.

Die verschiedenen Handlungsstränge laufen in den insgesamt neun Folgen parallel ab, teilweise treffen sie aufeinander. Das kann bei nicht aufmerksamen Zuschauenden leicht zur Verwirrung führen; vielleicht hätte es der Serie gutgetan, sich pro Folge auf eine Figur zu konzentrieren. Dennoch gelingt es der genreübergreifenden Serie erstaunlich gut, Science-Fiction, Drama, Politthriller, Gangsterfilm, Utopie und Dystopie in eine Erzählung zu verpacken.

Rückgriff auf Stereotypen

Ein weiteres Manko ist der Rückgriff auf Klischees und Stereotypen: Die Einschränkung von Frauenrechten und Menschenhandel betreffen nicht nur Saudi-Arabien beziehungsweise Osteuropa, sondern sind ein internationales Problem. Zudem sind insbesondere einige der Nebencharaktere eindimensional geraten, wie Margots politischer Gegner oder Roxys opportunistischer Vater, denen kaum Menschlichkeit zugestanden wird und die deutlich als Antagonisten hervortreten.

Keine der Frauen fungiert als Schauobjekt, vielmehr wird eine authentische Figurenzeichnung inklusive Makel angestrebt.

Auch die Schwestern Maria und Veronica, bei denen Allie unterkommt, verkörpern eindeutig die Rollen des „good cop“ respektive „bad cop“. Dies führt dazu, dass es der Serie stellenweise an Nuancen fehlt.

Das charismatische Schauspielensemble lässt aber weitgehend über diese Schwächen hinwegsehen. Vor allem Schauspielkoryphäe Toni Collette als ehrgeizige Politikerin und internationale Newcomerin Ria Zmitrowicz als unberechenbare Gangstertochter sind in diesem Zusammenhang hervorzuheben.

Auch die Darstellung der Vielfalt starker Frauen ist ein Verdienst der Serie. Keine fungiert als Schauobjekt, vielmehr wird eine authentische Figurenzeichnung inklusive Makel angestrebt. Dies bezieht sich auch auf ihre äußere Erscheinung; entsprechend werden Pickel und Falten nicht retuschiert, was in der Filmlandschaft eine Seltenheit darstellt.

In „The Power“ schlummert noch viel Potenzial, aber mit der ersten Staffel ist der Grundstein für eine explosive Fortsetzung gelegt. Die spannungsgeladene Serie mit feministischem Stachel präsentiert einen interessanten Weltentwurf mit vielen Parallelen zur heutigen Welt, die zum Nachdenken anregen.

_______

Alle Folgen der Serie „The Power“ sind auf Amazone Prime Video abrufbar.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.