"Side by side" spielen Musikschüler und Luxemburger Philharmonieorchester an diesem Samstagabend in Philharmonie. Bei den Proben konnten die jungen Musiktalente einiges von den Profis lernen.

Kultur 4 Min.

Umgeben vom vollen Klang der Profis

Sophia SCHÜLKE "Side by side" spielen Musikschüler und Luxemburger Philharmonieorchester an diesem Samstagabend gemeinsam in Philharmonie. Bei den Proben konnten die jungen Musiktalente einiges von den Profis lernen.

Also noch einmal zurück zu Takt 20. Dirigent Eduardo Strausser ist noch nicht ganz zufrieden. „Let‘s do it mezzoforte“, feuert er die Musiker mit erhobenen Händen an und gibt auch schon das Zeichen für den Einsatz. Die Streicher beginnen geschlossen. Die beiden Musikschüler Catherine Treinen, zweite Klarinette, und Benedikt Strauss, erstes Horn, warten auf ihre Einsätze, vor und hinter ihnen sitzen Profis des Philharmonieorchesters Luxemburg (OPL), die sie führen und unterstützen ...