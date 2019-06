Ugur Gallenkus: Lutter pour un monde meilleur sur Instagram

View this post on Instagram

April 23 was declared as Children's Day by Ataturk, founder of modern Turkey. I think it's the first day of celebration of children on Earth. Peace and love is possible with empathy, educated and children who have lived their childhood. It is impossible with hatred, ignorance and bigot children. Think about it. Happy Children's Day. (TR) 23 Nisan, 1921 yılında Hakimiyey-i Milliye bayramı, 1926 yılında Himaye-i Eftal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme -Koruma- Cemiyeti) ve Atatürk'ün himayesinde Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu iki bayram 1980 yılında da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak birleştirilmiş ve günümüzde de kutlanılmaya devam etmektedir. Genç Türkiye Cumhuriyet'i yönetiminin çocuklara verdiği değer ve önemi göstermesi bakımından önemlidir. Çocuklar, her türlü ihmal ve istismara açıktır ve korunmalıdırlar. Dünya'yı, ülkeleri ve toplumları gelişmiş ve daha kaliteli hale getirecek olan, aklı ve vicdanı hür, bilimde sanatta atılım içerisinde olan, cehaletten uzak, adalet ve empati duygusuna sahip bir nesil yetiştirmek öncelikle çocuklardan başlamaktadır. Ulusal bir güvenlik ve bekâ meselesi olan çocuklarımıza gerekli önemin anlaşılması ve verilmesini diliyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. . Photos: 1- @abd_doumany 2- @abd_doumany 3- @marcogualazzini 4- @larrysgeneralstore 5- @dimitardilkoff 6- #ChrisHondros 7- @andreeacampeanu 8- @noorulah_shirzada 9- @yasinakgul2 10- @yeaungthu . #ParalelEvrenSavaşBarış 📷