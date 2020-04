Wie der neue Song „More than an Account“ der Düdelinger Band Tuys plötzlich in die Krisenzeit passt.

Kultur 1 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Tuys: Neuer Sound zur Isolation

Daniel CONRAD Wie der neue Song „More than an Account“ der Düdelinger Band Tuys plötzlich in die Krisenzeit passt.

Eins muss man der Band Tuys lassen: Sie wissen, wie sie sich verkaufen. Da zahlt sich aus, dass die einst als Düdelinger Schülerband gestartete Jungstruppe nicht nur aus den Erfahrungen der Aufbaujahre unter den Fittichen von manchen Branchenexperten zum Beispiel aus dem Rocklab der Rockhal schöpfen kann, sondern früh ein Netzwerk aufgebaut hat – und die Szene darauf abgeklopft hat, wie sie sich am Besten in ihr bewegt. Dazu gehört dann auch, die Gunst der Stunde zu erkennen und zu nutzen ...