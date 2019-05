Mit dem Song #freeturnup hat Rapper Turnup Tun auf sein Gerichtsurteil am Mittwoch reagiert.

Turnup Tun reagiert mit neuem Rap auf Freispruch

Rapper setzt sich mit dem Thema Meinungsfreiheit auseinander und setzt seinen Prozess in Szene.

(mt) - Auf seinen Freispruch hat der Rapper Turnup Tun mit einem neuen Song reagiert. Das Video ging am Mittwoch online.

Es beginnt mit Aufnahmen eines Parteikongresses des ADR, bei dem Fred Keup, ADR-Kandidat bei den letzten Kammerwahlen, unmissverständlich zu verstehen gibt, dass seine Partei die Meinungsfreiheit respektiere. Danach folgt der Verweis auf Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der das Recht jedes Menschen auf freie Meinungsäußerung einschließlich des Rechts, seine Meinung zu verbreiten und die Meinungen anderer zu hören, schützt. Damit verbietet Artikel 19 auch staatliche Zensur.

Fred Keup versteht vielleicht etwas anderes unter Meinungsfreiheit, jedenfalls hat er den Rapper Turnup Tun vor Gericht zitieren lassen, da ihm die Meinung des Künstlers nicht gepasst hat. Er, aber auch Joe Thein, der Parteipräsident von Déi Konservativ, und der mehrfach wegen fremdenfeindlicher Äußerungen und Aufrufs zum Hass verurteilte Dan Schmitz hatten gegen den Rapper Klage geführt, da sie sich am Song „FCK LXB“ des jungen Mannes, verunglimpft sahen.



In dem Lied, das vier Tage vor den Parlmentswahlen im Oktober 2018 veröffentlicht wurde, wurden sie namentlich erwähnt und das in einer ganz gewiss vulgären Ausdrucksform. In der Kulturszene, die mit dieser Prozessvorladung die künstlerische Freiheit in Gefahr sah, fand der Rapper viel Unterstützung. Rechtskräftig ist das Urteil aus erster Instanz nicht. Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um Berufung einzulegen.