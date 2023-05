In seinem Album „Realtalk“ singt der Musiker offen über Themen wie emotionalen Schmerz und Mobbing. Eine Platte, die meist überzeugt.

Turnup Tun geht mit neuen Songs einen emotionaleren Weg

Er ist bekannt für Partyhits wie „Schëdden“, „Cuba Libre“ oder „Stau“. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene feiern seine Lieder, die allesamt in luxemburgischer Sprache erscheinen. Dass er mehr als Gute-Laune-Songs schreiben kann und auch mal emotionale oder gesellschaftskritische Texte liefert, hat der Luxemburger Rapper und Produzent Turnup Tun schon mit Tracks wie „War Et Dat Wäert?“ (2021) oder dem umstrittenen „FCK LXB“ (2018) bewiesen.

Auf seinem neuen Album „Realtalk“ zeigt Tun Tonnar sich allerdings von einer ganz neuen Seite. Es geht um Lebensumbrüche, Liebe, emotionalen Schmerz und Mobbing. Hier ist er „zu einhundert Prozent ehrlich mit seinen Fans und vor allem auch mit sich selbst“, wie Turnup Tun in einem Interview mit dem „Luxemburger Wort“ erklärt. Und das hört man auch aus Tracks wie „Bic Mec“, „Camouflage“ oder „Realtalk“ heraus.

Hinter den Kulissen des letzten Videodrehs: Auf dem neuen Album kommt Tun Tonnars Gitarre wieder öfter zum Einsatz. Foto: Emerine Samuel

„Ich hatte solch tiefgründige Themen schon immer in mir und habe auch bereits Songs geschrieben, die in eine ähnliche Richtung gehen. Diese sind nur weniger bekannt als meine Partysongs“, so der Rapper, der sich den Titel seines neuen Albums übrigens auf seinen Arm hat tätowieren lassen.

Ist das der Grund für den Wandel in Tun Tonnars Musik? Schon, aber nicht ganz. Vielmehr ist das Album zu einer Zeit entstanden, in der der Musiker enorme Veränderungen in seinem Leben durchmachte.

Lebensumbrüche als Ausgangspunkt

„Ich habe damals nach fast neun Jahren Beziehung mit meiner Freundin Schluss gemacht – das war eine der ausschlaggebenden Wendungen. Doch es gab noch weitere Umbrüche in meinem Leben, die alle in relativ kurzer Zeit eintrafen“, so Turnup Tun. 2021 war für ihn also ein bewegendes Jahr – und damit auch der Zeitraum, in dem „Realtalk“ so langsam entstanden ist.

Das hier ist wirklich ein Album, das ich für mich selbst geschrieben habe. Turnup Tun

Weiter erklärt er: „Die Musik auf dem aktuellen Album repräsentiert mich auch viel besser als meine anderen Songs. Das hier ist wirklich ein Album, das ich für mich selbst geschrieben habe.“ Auch wenn nicht unbedingt jeder Song gleich gehaltvoll ist – man denke hier etwa an „Drëps“, „Hook“ oder „Aen aus Gold“ – liefert Turnup Tun auf seinem neuen Album authentische und ausdrucksstarke Texte.

Nicht nur inhaltlich, sondern auch musikalisch geht er zum Teil in eine etwas andere Richtung als auf seinen bisher erschienen Platten. „Ich habe für dieses Album endlich wieder mehr mit der Gitarre gearbeitet“, erklärt Tun Tonnar, für den Musik schlichtweg alles bedeutet. Demnach bauen Songs wie „Mamacita“ oder „Nach e Kuss“ auf hörbaren Gitarrenklängen auf. Doch auch Pop-Einflüsse sind in zwei Songs deutlich erkennbar.

Ausdrucksstarke und bewegende Songtexte

Besonders aussagekräftig ist der Album-Closer „Big Mec“. Der fast siebenminütige Song darf zu Recht als die bisher stärkste Produktion Tun Tonnars bezeichnet werden. Hier singt und rappt Turnup Tun über Mobbing sowie seine Erfahrungen, die er wegen seines Übergewichts machen musste.

Zwar hinterlässt der Track einen bitteren Beigeschmack bei den Zuhörern – doch das ist wohl auch Sinn und Zweck der bewegenden Lyrics, regen diese doch zum Nachdenken an.

Zeilen wie „Zimmlech séier war ech dunn e bësse mockeleg / An der Schoul hu Kanner gelaacht, jo si mobbe mech / Mee et war mer egal, am Ufank hunn ech matgelaacht“ oder „Ech fille mech sou ellen, rappe Witzer, mee verspiere Péng / Sinn de Klasseclown, bréngen all Mënsch zum Laachen, si beléift / Mee wann ech eleng sinn drécken ech erëm eng Tréin“ hallen auch nach Ende des Songs noch in den Ohren.

Wie Tun Tonnar erzählt, möchte er mit diesem Song nicht nur jungen Leuten, denen es vielleicht ähnlich geht, Mut zusprechen. Vielmehr stellt er mit „Big Mec“ auch Menschen, die andere wegen ihres Übergewichts mobben und Fat Shaming betreiben, an den Pranger stellen.

Ein Weckruf an die Gesellschaft

„Ich bin mir sicher, dass soviele Menschen schon Fat Shaming betrieben haben, ohne es überhaupt zu merken. Es reicht schon, wenn man in der Schule beim Sport jedes Mal als letztes gewählt wird. Oder wenn Leute dich komisch anschauen. Auch wenn sie es nicht mit Absicht machen, das sind Sachen, die doch immer wieder wehtun“, erklärt Turnup Tun.

Funfact: Turnup Tun hat sich den Titel seines Albums „Realtalk“ sogar auf den Arm tätowieren lassen. Foto: Luc Deflorenne

Letztlich definiert der Musiker den Song in erster Linie als einen Appell an unsere viel zu oberflächliche Gesellschaft. Eine Oberflächlichkeit, die durch Social Media nur noch verstärkt wird.

Nicht nur im Interview, sondern insbesondere in dem Song findet der Sänger die richtigen Worte, um das zu beschreiben, was viele Menschen, die an Übergewicht leiden, täglich erleben und fühlen. Ein Track, der das Album „Realtalk“ wunderbar abrundet.



„Realtalk“ ist auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar.

