Aide à la création

Tullio Forgiarini est lauréat de la Bourse Edmond-Dune 2022

Le Fonds culturel national attribue depuis 2018 une bourse d’écriture théâtrale.

(C./thi) - Depuis 2018, le Fonds culturel national avec le soutien financier de mécènes privés, offre la bourse Edmond-Dune, bourse d’écriture théâtrale pour auteur et d’aide de montage pour structure théâtrale professionnelle.



Le jury a décidé d’attribuer la bourse 2022 à la pièce « Kollektiv Gereiztheet » de Tullio Forgiarini, porté par le Théâtre du Centaure.

«Le projet d’écriture théâtrale de Tullio Forgiarini s’inscrit dans une continuité de recherche que l’auteur a déjà entamée avec son roman en langue luxembourgeoise «Amok» (2011) et le scénario de «Baby(a)lone». La proposition de l’auteur a convaincu les jurés par la pertinence de sa thématique, celle de jeunes en dérive émotionnelle et sociétale. L’auteur tente de donner parole à un groupe vivant en marge de la société luxembourgeoise, de son confort matériel et de ses certitudes émotionnelles...», souligne le jury qui cette année se compose de Vesna Andonovic, Frank Feitler et Odile Simon.

Tullio Forgiarini enseigne l’histoire et la géographie au Lycée du Nord à Wiltz. Il écrit des romans, des récits, des scénarios et des pièces de théâtre.







