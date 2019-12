Le caricaturiste Florin Balaban avec son exposition fait le bilan de l’année 2019 et se lance dans de nouveaux projets.

Trump, un gagne-pain récurrent

Tous les jours, il reçoit un coup de fil de la rédaction, qui lui propose le sujet du jour: après un «bref moment de macération», il ne lui reste que très peu de temps pour agir. Cet exercice se répète quotidiennement depuis des années puisque c’est depuis fin 1996 que le caricaturiste Florin Balaban propose dans les pages du «Luxemburger Wort», mais aussi du «Contacto» son regard décalé sur le monde qui nous entoure.



Florin Balaban ou le regard décalé quotidien sur le monde. Photo: Guy Jallay

En cette fin d’année, le caricaturiste a posé ses cartons à la galerie Wallis Paragon dans le quartier de la Gare pour présenter une sélection de l’année de ses meilleurs dessins de presse – une série qui fait d’ailleurs partie d’un catalogue publié dans la foulée et disponible dans l’exposition. L’opération devrait être renouvelée les prochaines années.



Les sujets à croquer ne manquent pas

Toujours à l’œuvre dans son Musée de la caricature de Vianden où il organise le Salon de la caricature, l’artiste n’a plus organisé d’exposition personnelle depuis son rendez-vous à la galerie Schweitzer en 2007. «Je n’ai pas eu le temps», constate, philosophe, Florin Balaban.



Jean-Claude Juncker fait partie des habitués de la caricature de Florin Balaban. Photo: Guy Jallay

Merkel, Juncker, Trump, Boris Johnson et le Brexit, Greta Thunberg, Kim Jong-un, les élections italiennes, les gilets jaunes, l’AfD... les sujets, les thèmes à croquer n’ont pas manqué en 2019.



Un regard pointu



Premier point commun entre tous ces personnages qui font l’actualité, entre toutes ces crises qui secouent le monde: le regard pointu, mais toujours en finesse de celui qui continue jour après jour «d’observer le monde. Je dessine un sujet à un moment donné, comme je le ressens. Des fois il faut exagérer le trait, être critique, même si aujourd’hui je le suis moins qu’à mes débuts. Et surtout garder l’esprit ouvert», insiste le caricaturiste qui jamais ne milite, ne fait la morale ou ne juge. «Si Boris Johnson gagne haut la main les élections, ce n’est pas à moi de dire si c’est bien ou mal.»

Donald Trump est un personnage récurrent dans le travail du caricaturiste. Tantôt en ombre chinoise, tantôt les traits roses gonflés, le «POTUS» est non seulement un bon client, mais «aussi un personnage remarquable, je le crois sincère. Je n’ai pourtant aucune affinité particulière pour lui, je le dessine c’est tout. Trump, c’est aussi mon gagne-pain».



Les élections italiennes passées au crible. Photo: Guy Jallay

Informations et récepteurs

Dessiner à intervalles réguliers les mêmes personnages sans changer, sans s’adapter «revient à manger chaque jour le même plat». Après tant d’années d’observation, Florin Balaban donc se fie d’une part à son expérience, mais aussi à ses «informations et récepteurs» qui le poussent à la réflexion avant même «d’exprimer quelque chose».

Ensuite, «mon regard sur le monde, donc mon travail aussi, change, évolue en fonction de ce qui se passe dans ma tête, en fonction de mes rencontres. Mes dessins ne sont jamais abstraits, ils sont le reflet de ce que je suis, de ce que je pense.»



La peur de la page... trop pleine

Deuxième point commun entre les différentes caricatures exposées: les personnages croqués se suffisent à eux-mêmes.

Angela Merkel est elle aussi régulièrement à l'affiche. Photo: Guy Jallay

Un objet unique, sans décor et sans mise en situation – souvent une allusion, une métaphore venant renforcer la perception du personnage – peut venir corroborer les propos. «Je suis un minimaliste. Si je ne suis pas concis, le message peut se perdre. Souvent on parle de la peur de la page blanche, moi j’ai peur de la page trop pleine».



Une nouvelle voie



En récupérant des planches de skateboard de son fils ou en travaillant sur des toiles sur châssis, Florin Balaban, sans délaisser son bloc à dessin, entend se lancer dans une autre direction: la peinture. Les douze toiles exposées prennent du recul, se distinguent de la trentaine de cartoons. «Ces peintures me permettent d'exprimer autre chose, peut-être la beauté du monde. Je ressens de plus en plus le besoin de découvrir un autre espace, une autre dimension.»

«L’œil», l’imposant tableau accueillant le visiteur de l'exposition – le titre n’est pas anodin –, est le reflet d'une nouvelle quête de ce que Florin Balaban ne qualifie pas de champs de bataille, mais de «champs de plaisirs».

Exposition Florin Balaban à la galerie Wallis Paragon, 6-12, rue du Fort Wallis, Luxembourg-Gare. Jusqu'au 27 décembre, tous les jours de 16 à 18 heures, sauf les jours de fête et sur rendez-vous au téléphone 621 283 790 (Florin Balaban).