"Troublemaker"

Schauspieler Ender Frings gestorben

Tom RÜDELL Er spielte den Chuck Moreno neben Thierry van Wervekes Johnny Chicago. Frings wurde 62 Jahre alt.

Der Schauspieler Ender Frings ist tot. Das meldet RTL am Montagabend. Frings wurde 62 Jahre alt. Er wurde einem Luxemburger Publikum bekannt durch seine Mitwirkung in Andy Bauschs „Troublemaker“-Filmen an der Seite von Thierry van Werveke. In den Filmen „Troublemaker“, „Back in Trouble“ und „Trouble No More“ spielte Frings die Rolle des Chuck Moreno.

Van Werveke, der genau einen Tag nach Frings zur Welt kam, starb 2009 im Alter von nur 50 Jahren.

