Ein in der NS-Zeit geraubtes Gemälde aus der Kunstsammlung des niederländischen-jüdischen Sammlers Jacques Goudstikker geht an die Erben in den USA.

Kultur 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Raubkunst

Trierer Museum gibt Gemälde zurück

Ein in der NS-Zeit geraubtes Gemälde aus der Kunstsammlung des niederländischen-jüdischen Sammlers Jacques Goudstikker geht an die Erben in den USA.