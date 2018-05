Großer Rummel in Esch: Bei der Auflage 2018 der "Nuit de la Culture" kamen Hunderte Menschen in die Minettmetropole. Hier die schönsten Bilder der Kulturnacht.

Traumfabrik Esch

Großer Rummel in Esch: Bei der Auflage 2018 der "Nuit de la Culture" kamen Hunderte Menschen in die Minettmetropole. Hier die schönsten Bilder der Kulturnacht von unserem Fotografen Christophe Olinger.

Zum siebten Mal feierte Esch am vergangenen Samstag die „Nuit de la Culture“. Das Programm der diesjährigen Ausgabe sollte die Besucher überraschen: Denn die Stadt verwandelte sich – 127 nationale und internationale Künstler kamen zusammen –, um sich unter dem Motto „Traum“ quasi komplett umzugestalten.



Der Effekt: eine bunte Mischung aus Kunstateliers für Kinder in der Rockhal und in Belval, Performances, Lesetouren, kleinen, versteckten Konzerten in einem Badezimmer, einem „Labyrinth aus Kostümen“ in der Stadt und dem Feuerspektakel zum Abschlusskonzert mit dem „Bortsch Orkestra“ auf dem Gelände von ArcelorMittal in Schifflingen. Die „Nuit de la Culture“ lud damit zum Träumen ein und gleichzeitig wagten die Verantwortlichen mit dem neuen Konzept erste, kleine Schritte in Richtung Kulturhauptstadt 2022 und dem neuen kulturellen Profil der Minettmetropole.

Am Samstag fand die siebte Ausgabe der Nacht der Kultur in Esch/Alzette statt. Foto: Christophe Olinger

