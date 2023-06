Neben viel Action und Abenteuer läuft in den kommenden Tagen auch die Luxemburger Koproduktion „Maret“ im Kino an. Das sind die Neustarts.

D’Woch am Kino

„Transformers“ und Gerard Butler auf der großen Leinwand

Nora SCHLOESSER Neben viel Action und Abenteuer läuft in den kommenden Tagen auch die Luxemburger Koproduktion „Maret“ im Kino an. Das sind die Neustarts.

Wer eine Pause von der Sonne braucht, sollte in den nächsten Tagen vielleicht einen Kinobesuch in Erwägung ziehen. Fünf neue Filme locken ab Mittwoch in die hiesigen Lichtspielhäuser.

„Transformers – Rise of the Beasts“

Die „Transformers“-Reihe geht in die siebte Runde: Mit „Transformers – Rise of the Beasts“ entführt der Regisseur Steven Caple Jr. die Zuschauer in die 1994er-Jahre. Diesmal sind es die Archäologin Elena und Noah aus Brooklyn, die in ein gefährliches Abenteuer verwickelt werden.

Zusammen mit Optimus Prime und den Autobots werden die beiden in einen Konflikt hineingezogen, der nicht nur die Autobots und die Decepticons betrifft. Dabei bekommen sie es alle mit dem bösen Terrorcons-Herrscher Unicron zu tun.

„Blue Jean“

Die engagierte Sportlehrerin Jean führt ein Doppelleben. Während sie tagsüber an einer Mädchenschule unterrichtet, taucht sie abends in geheime Clubs ein. Jean ist nämlich lesbisch, was 1988 im Vereinigten Königreich ein „Problem“ darstellt. In dem Jahr wurde nämlich der Paragraf 28 verabschiedet. Ein Gesetz, das die „Förderung von Homosexualität“ verbot.

„Kandahar“

Gerard Butler ist wieder in Action. Im US-amerikanischen Action-Thriller „Kandahar“ schlüpft er in die Rolle des CIA-Undercoveragent Tom Harris, der im Mittleren Osten aktiv ist. Als Daten des Geheimdienstes an die Öffentlichkeit gelangen, wird seine Identität enthüllt. Deswegen muss er flüchten. Innerhalb 30 Stunden muss er am 400 Meilen weit entfernten Flughafen sein.

„Maret“

Die luxemburgische Koproduktion „Maret“ (Red Lion), die beim LuxFilmFest im Hauptwettbewerb konkurrierte, kommt nun in die Kinos. Im Drama soll eine revolutionäre Gehirnoperation in einer Klinik auf Lanzarote das Gedächtnis einer 43-jährigen Frau wiederherstellen. Doch will sie sich wirklich an die Person erinnern, die sie einst war? Ein etwas langatmiger Streifen mit einer komplexen Protagonistin.

„L’Amour et les Forêts“

Als Blanche Grégoire kennenlernt, glaubt sie den perfekten Partner gefunden zu haben. Das Paar zieht um, Blanche entfernt sich von ihrer Familie und öffnet sich für ein neues Leben. Doch dann gerät sie in die Gewalt eines besitzergreifenden und gefährlichen Mannes. Grégoire ist wohl doch nicht der, für den sie ihn gehalten hat.

