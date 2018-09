Tout pour la musique avec le «Sonotron»

Le nouveau projet du centre 1535° de Differdange va être lancé prochainement...

Le bourgmestre de Differdange Roberto Traversini se prête au rêve: «Avec ce projet nous allons accueillir un temple de la musique.» L'idée du «Sonotron» a de quoi séduire tout musicien à la recherche d'un lieu de répétition.

«Notre travail consiste à mettre à disposition des lieux et des infrastructures. Aux personnes intéressées d'apporter le contenu et des idées»: Tania Brugnoni résume l'idée fédératrice du centre 1435° de Differdange, qu'elle dirige et où près de 500 personnes travaillent.



Avec le «Sonotron» il n'en sera pas autrement ...