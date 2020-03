Toujours d'actualité

Keren Yedaya avec son film «Red Fields» poursuit son combat pour un monde meilleur en Israël et Palestine

Thierry HICK

Mami travaille dans une station-service quelque part en Israël. Elle épouse le soldat Nissim, qui le soir même des noces doit repartir au front. Il ne rentre au foyer que quelque temps plus tard. Il est paralysé et le monde de Mami s'écroule. Et pourtant, elle ne compte pas laisser tomber son amour. C'est le début d'une inlassable quête d'un monde meilleur. Le couple échoue à Tel Aviv dans un contexte de guerre et de tension entre Israéliens et Palestiniens. Le film «Red Fields» de Keren Yedaya est une très libre adaptation à l'écran de l'opéra rock «Mami» qui a connu un énorme succès en Israël dans les années 1980.

Un opéra qui déjà traitait de la guerre. «Je n'ai pas changé grand-chose à l'histoire originale, sauf quelques détails pour montrer que les crimes et les violences existent toujours aujourd'hui. Les ouvriers palestiniens n'accusent plus la femme juive des crimes sionistes qui ont été commis, mais de tous ceux qui se perpétués aujourd'hui. Cela change tout», estime la réalisatrice. Et pourtant, malgré tout ce qui les oppose, l'épouse israélienne ne sera pas rejetée par ces hommes arabes, une forme de complicité naît, face à une adversité commune. «Je crois qu'un peu d'humanité est nécessaire, au-delà des questions de savoir qui fait du bien ou qui répand le mal. La question est de savoir qui s'engage pour une cause juste. Nous sommes tous des humains en fin de compte.» «Red Fields» est une nouvelle étape du combat que mène la réalisatrice israélienne Keren Yedaya, contre la guerre en Israël et la Palestine avec souvent des prises de positions bien tranchées. Elle a milité contre la présence israélienne en Cisjordanie ou en faveur des droits des femmes. Ce n'est pas un hasard si le personnage principal de ce drame musical est une femme, face à un monde d'oppression, majoritairement masculin.

Politiquement artistique

«Bien sûr que mon travail est politique et non pas uniquement artistique. Des fois j'aimerais bien séparer davantage les deux aspects, mais lorsque je fais un film, ma motivation est politique et suit bien souvent le cours de ma propre vie. Et pourtant, je dois faire attention, à ce que mon combat politique ne prenne pas le dessus, n'étouffe pas l'artistique.» La question religieuse, sans être caricaturée, est bel et bien présente. «Je vis en Israël et je vois bien que la religion correspond à une nécessité. Il faut éviter qu'elle ne devienne source de patriotisme voire de racisme. C'est un danger.» «Dans mes films, et plus particulièrement dans celui-ci, j'essaie d'associer différents langages du cinéma. Ici avec et grâce à la musique, j'arrive à quelque chose de nouveau. La musique n'accompagne plus seulement les images, elle devient cinématographique et prend une importance égale aux choses montrées.» D'où l'importance pour la production de trouver des acteurs qui «non seulement chantent bien, mais qui sont aussi musiciens». A l'image de Dudu Tassa, chanteur et musicien rock très connu chez lui en Israël, qui avec son orchestre reprend les chansons de la comédie musicale «Mami» qui mises bout à bout créent une ossature dans le travail de Keren Yedaya. Les paroles chantées racontent l'histoire, remplacent du moins au début les paroles. «Les mots des chansons se suffisent à eux-mêmes. Pas besoin d'en rajouter d'autres», explique la réalisatrice, «à d'autres moments, Mami et les autres personnages de l'histoire peuvent prendre la parole. La question n'est jamais définitivement arrêtée.» C'est par souci d'authenticité et d'émotivité que les titres chantés par Dudu Tassa et ses musiciens ont été enregistrés en direct – à l'écran ensuite, l'orchestre et le chanteur se sont installés dans un terrain vague, à proximité de la ville. Loin des discours partisans et haineux de part et d'autre de la ligne de démarcation, Keren Yedaya continue de croire en la magie et surtout la force de son travail. «Redfields» en est la preuve.

«Red Fields» de Keren Yedaya est présenté en avant-première le mercredi 11 mars à 16.30 heures à l'Utopia.