Freunde der deutschen Band sollten sich den 18. Mai in ihrer Agenda eintragen. Die "Laune der Natour" macht an diesem Datum Halt in Esch/Alzette.

Toten Hosen kommen in die Rockhal

Teddy Jaans Freunde der deutschen Band sollten sich den 18. Mai in ihrer Agenda eintragen. Die "Laune der Natour" macht an diesem Datum Halt in Esch/Alzette.

Freunde der deutschen Band sollten sich den 18. Mai in ihrer Agenda eintragen. Die "Laune der Natour" macht an diesem Datum Halt in Esch/Alzette. Dies teilte man am Montag auf der Band-eigenen Facebook-Seite mit.

Auf dem Online-Portal war folgende Meldung zu lesen:



Nach der tollen Wintertournee im November und Dezember sind wir schon voller Vorfreude auf die kommenden Monate. Deshalb haben wir uns entschieden, noch zwei weitere Konzerte anzusetzen. Am 18.05. spielen wir in der Rockhal in Esch-Alzette (Luxemburg) und am 20.05. in der VW-Halle in Braunschweig. Wir freuen uns sehr auf Euch.



Der Vorverkauf startet am Dienstag um 18 auf dem Online-Portal der Toten Hosen.



10 Jahre Rockhal: Zu Besuch beim Aufbau zur Toten-Hosen-Show