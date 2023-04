Die Toten Hosen kommen im Mai in die Rockhal

Die Festival-Saison steht vor der Tür, doch bevor die Toten Hosen die Outdoor-Bühnen für sich beanspruchen, kommt die Band in die Rockhal.

Warm Up-Show

(lm) - Bevor die Festival-Saison für die Band startet, rocken die Toten Hosen im Mai die Bühnen der Benelux-Länder - ein Stopp in Luxemburg ist demnach auch geplant. Mit drei Warm Up-Shows wollen sie sich auf den kommenden Sommer vorbereiten.

Der Vorverkauf für die Konzerte ihrer „Alle sagen das“-Tour in Luxemburg, Belgien und den Niederlanden hat am Mittwoch begonnen, wie die Band in den sozialen Netzwerken mitteilt.

Der Auftritt in der Escher Rockhal ist für den 31. Mai angesetzt. Tickets gibt es wie gewohnt auf rockhal.lu.

