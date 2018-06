"Whenever, Wherever", "La Tortura" und "Waka Waka" - der kolumbianische Superstar Shakira brachte am Dienstagabend in der Rockhal rund 5500 Zuschauer mit ihren größten Hits zum Tanzen.

Kultur 14

Total "Loca"

Michael JUCHMES "Whenever, Wherever", "La Tortura" und "Waka Waka" - der kolumbianische Superstar Shakira brachte am Dienstagabend in der Rockhal rund 5500 Zuschauer mit ihren größten Hits zum Tanzen.

Na endlich: Rund sechs Monate nach dem ursprünglich angesetzten Konzerttermin stattete Kolumbiens Exporthit Nummer eins im Rahmen ihrer "El Dorado World Tour" der Rockhal den lange erwarteten Besuch ab. Knapp 5500 Zuschauer aller Altersklassen feierten bei beinahe tropischen Temperaturen zu den großen Hits des weiblichen Superstars.



14 Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli

Shakira, die auf der Bühne von fünf Musikern unterstützt wurde, performte in rund zwei Stunden mehr als 20 Songs und ließ dabei keinen ihrer großen Erfolge aus. Dabei zeigte die Sängerin, die seit 2011 mit dem spanischen Fußballer Gerard Piqué verheiratet ist, jede Menge Körpereinsatz: Die Kameras und damit alle Augen im Saal waren beinahe ausnahmslos auf die Kolumbianerin gerichtet. On Stage und auf den drei Leinwänden führte kein Weg an Shakira vorbei. Selbst auf Tänzer musste das bunt gemischte Publikum verzichten.



Nach nicht ganz zwei Stunden beendete Shakira ihr Gig auf einer kleinen Nebenbühne. Die gesamte Crew zieht nun weiter nach Mailand, anschließend geht es in die Schweiz und nach Frankreich, Spanien und Portugal. Russland, der Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft, steht nicht auf dem Tourplan. Dorthin wird Shakira - sofern es die Zeit erlaubt - vermutlich nur privat reisen, um ihrem Mann oder dem Team ihres Heimatlandes die Daumen zu drücken. Laut Tour-Agenda hat sie zumindest Zeit, sich das Semifinale und das Endspiel vor Ort anzuschauen.