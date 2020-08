Tony Jungblut: Der Pionier der Luxemburger Kriminalliteratur

Der Kriminalroman gehört zu den beliebtesten Genres der Luxemburger Literatur. Mit der ersten Blütezeit des Krimis ist vor allem ein Name verbunden: Tony Jungblut.

Von Pierre Marson*

Nicht weniger als 167 Publikationen verzeichnet das „Luxemburger Autorenlexikon“ in der Kategorie „Krimi, Thriller“ seit dem Jahr 2000. Von dieser Krimibegeisterung zeugt auch der Erfolg der unlängst ausgestrahlten Fernsehserie „Capitani“. Anlass genug, um anhand von Dokumenten aus dem Merscher Literaturarchiv an Tony Jungblut zu erinnern, der eng mit den Anfängen der luxemburgischen Kriminalliteratur in der Zwischenkriegszeit verbunden ist.

Tony Jungblut, dessen Bestand im CNL vier Archivkästen umfasst, hat wie kein zweiter seiner Zeitgenossen „die Kriminalistik […] als Beruf erwählt“, wie er selbst 1939 der Illustrierten „A-Z“ erklärte – sei es als Autor von Kriminalerzählungen, als Gerichtsreporter oder als Verfasser historiografischer Werke zur Justiz- und Kriminalgeschichte ...