Tony Cragg: Alles Gute, Meister der Formen!

Heute feiert der Bildhauer Tony Cragg seinen 70. Geburtstag.

(dpa) - Die meistgestellte Frage an den Bildhauer Tony Cragg lautet, mit welchem Material er denn am liebsten arbeite. Holz? Ton? Bronze? Mitunter kommt dann die überraschende Antwort: „Mit Hirnmasse.“ Denn sein wichtigstes Material sei das menschliche Vorstellungsvermögen. Es gehe ihm um die Idee, nicht um das Material, in dem sie ausge-führt werde. Schließlich sei er kein Kunsthandwerker, sondern Künstler. Heute wird Cragg 70 Jahre alt.

Der gebürtige Liverpooler hat es nach ganz oben geschafft, das Ranking „Kunstkompass“ sieht ihn auf Platz acht der weltweit einflussreichsten Künstler ...