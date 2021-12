D’Kultur eegent sech besonnesch gutt fir d’Mënschen zesummen ze bréngen. An dat weist all Joers d'Fest vun der Heemecht.

Kultur 15

D'Fest vun der Heemecht

Tonnar, De Läb an d’Cojellico’s Jangen am Atelier

(mt) - D'Fest vun der Heemecht ass e Lëtzebuerger Owend dee weist, dass eis Sprooch do ass, fir Brécken ze schloen, an net fir d’Leit ze trennen. Ob am Hiphop vun De Läb, am Folkrock vum Serge Tonnar a senger Band oder an de Lidder aus den Zwanzeger Joren vun de Cojellico’s Jangen, soll genau dëst zum Ausdrock bruecht gin. Déi dräi Gruppen hun e Freiden am Atelier, jiddereen op seng ganz eege Manéier, op Lëtzebuergesch zum Dialog tëscht de Kulturen bäigedroen. Mat all Ticket vun dësem Benefizconcert gouf den 2015 gegrënnte Veräin „Mir wëllen iech ons Heemecht weisen“, dee fir den interkulturellen Dialog steet, ënnerstëtzt.

D’Kultur eegent sech besonnesch gutt fir d’Mënschen zesummen ze bréngen, éischt Kontakter ze schafen an den Dialog un d’Rullen ze kréien: zesummen danzen, sangen, musizéieren a feieren, oder am Grupp kulturell Ausflich ënnerhuelen. Hei d'Biller vun Serge Tonnar & Band, D’Cojellico’s Jangen an De Läb.

15 Serge Tonnar & Band am Atelier Foto: Elena ARENS

Bildergalerie

Serge Tonnar & Band am Atelier Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Fest vun der Heemescht D'Cojellicos's Jangen am Atelier Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS An och nach De Läb am Atelier Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS





