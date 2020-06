Vor ausverkauftem Drive-In in Petingen sang der deutsche Singer-Songwriter am Vorabend des Nationalfeiertags.

Tim Bendzko begeisterte sein Publikum in der Carena

Vor ausverkauftem Drive-In in Petingen sang der deutsche Singer-Songwriter am Vorabend des Nationalfeiertags.

Tim Bendzko hat die deutsche Musikszene in den letzten Jahren geprägt. Bei seinem Drive-In-Konzert in der Petinger Carena sang er am Vorabend des Nationalfeiertags vor ausverkauftem Parkplatz . Bildeindrücke von Claude Piscitelli.



