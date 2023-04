Drei Jahre ist die letzte Solo-Tour des Rammstein-Frontmannes her. Dieses Jahr kommt der Sänger wieder zurück und macht Halt in der Großregion.

Schockrocker

Till Lindemann kommt 2023 für eine Show nach Trier

(MS) - Wie Till Lindemann am Mittwochnachmittag über Instagram verkündet hat, wird der Rammstein-Frontmann mit seinem Solo-Projekt im Jahr 2023 eine Show in der Arena in Trier spielen. Seine letzte Solo-Tour mit dem schwedischen Musiker Peter Tägtgren musste 2020 wegen des Ausbruches der Corona-Pandemie auf der Hälfte abgebrochen werden. Die Zusammenarbeit mit Tägtgren hat Lindemann mittlerweile beendet. Doch zur anstehenden Tour kommt er dennoch nicht alleine. Support-Acts sind Aesthetic Perfection und Phantom Vision.

Insgesamt umfasst die anstehende Tour 24 Shows in 13 Ländern. Luxemburg ist leider nicht dabei, dafür ein Termin am 20. November 2023 in Trier. Der Kartenvorverkauf startet am 2. Mai 2023 um 12.00 Uhr auf Lindemanns Website.

