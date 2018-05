US-Präsident Donald Trump verspricht der NRA: Es wird keine Verschärfung der Waffengesetze geben. Rapper Donald Glover alias Childish Gambino veröffentlicht als Reaktion ein Video, das es in sich hat.

"This is America": US-Rapper Childish Gambino schockt mit blutigem Video

Donald Glover ist ein Multitalent. Der 35-Jährige gewann als Drehbuchautor für diverse amerikanische Comedyserien wie "30 Rock" mehrfach Auszeichnungen. Als Schauspieler wurde er für seine Hauptrolle in der von ihm selbst entwickelten Serie "Atlanta" mit einem Golden Globe und einem Emmy ausgezeichnet. Im nächsten Star Wars-Film wird er als der junge Lando Calrissian zu sehen sein.

Trotz Protesten nach Schulmassaker: Trump steht hinter US-Waffenlobby Trotz massiver Proteste in den USA seit dem Schulmassaker von Parkland im Februar hat US-Präsident Donald Trump der mächtigen Waffenlobby seine Unterstützung zugesichert.

Und auch als Musiker und Rapper ist Glover erfolgreich, unter dem Namen Childish Gambino veröffentlichte er seit 2008 zahlreiche Mixtapes und mittlerweile vier Alben - das jüngste aus dem Jahr 2016, "Awaken, My Love" erhielt einen Grammy.

Man kann also sagen: Wenn Glover etwas veröffentlicht, schaut Amerika hin. Und Glover weiß ziemlich genau, dass das der Fall ist.

So dürfte es kein Zufall gewesen sein, dass Glover alias Childish Gambino einen neuen Song mit passendem Musikvideo genau zwei Tage nach Donald Trumps Rede vor der US-Waffenlobby veröffentlicht.



Beim jährlichen Kongress der National Rifle Association hatte Trump den Waffenfans versprochen, es werde keine Verschärfung der Waffengesetze geben - landesweite Proteste nach dem Schulmassaker von Parkland im Februar hin oder her. "Eure Rechte aus dem zweiten Verfassungszusatz stehen unter Beschuss - aber sie werden nicht unter Beschuss stehen, solange ich Präsident bin", so Trump wörtlich.

Brutale Morde zwischen ausgelassener Partystimmung

Und dann kam Glover. In seinem Video "This is America" tänzelt er zunächst spielerisch durch eine fast leere, weiß gestrichene Fabrikhalle - bei ihm sitzt nur ein Gitarrist auf einem Stuhl. Es könnte eine friedliche Szene sein. Doch Glover zieht eine Pistole und erschießt den Gitarristen von hinten. Während die Pistole mit großer Sorgfalt, eingeschlagen in ein rotes Tuch weggebracht wird, entsorgen herbeigelaufene Bühnenarbeiter den Leichnam eher respektlos.

"This is America" rappt Glover gutgelaunt weiter, ebenso gutgelaunte junge Leute kommen dazu und tanzen mit. In einem Nachbarraum, den Glover durch eine Tür betritt, singt ein Gospelchor. Glover greift sich aus dem Off ein Schnellfeuergewehr und mäht den Chor nieder - eine Sache von Sekunden. Auf einmal brennt die Halle. Polizeiautos fahren durchs Bild, Menschen nehmen kaum Notiz, weil sie in ihre Smartphones starren. Und immer wieder "This is America".

Afroamerikanische Anspielungen und Bibelverse

Das Video ist voll mit mehr oder weniger subtilen Referenzen - Afro-Pop Ikone Fela Kuti und der stereotype Afroamerikaner "Jim-Crow" lassen sich aus Glovers Körperhaltung herauslesen - und klaren Anspielungen, zum Beispiel auf das Massaker von Charleston, bei dem der Rechtsterrorist Dylann Roof neun Afroamerikaner in einer Kirche erschoss.



Shook by how fast I caught this reference. I haven’t seen a Jim Crow picture in years. Donald Glover did not come to play with y’all today. #ThisIsAmerica pic.twitter.com/5Xq4tLSJ7P — Nichia (@nicky_furiosa) May 6, 2018

Auch die Bibel wird en passant zitiert, als im Hintergrund ein Mann auf einem Schimmeldurchs Bild reitet - "und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, sein Name war Tod", heißt es in Kapitel 6 der Offenbarung des Johannes.



“And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.” -Revelation 6:8 #ThisIsAmerica pic.twitter.com/E0IetLs56Z — Karen Civil (@KarenCivil) May 7, 2018

Die Aussage ist klar: Wer in den USA als Schwarzer in einer weißen Gesellschaft (alle Pfeiler der Fabrikhalle sind grell weiß gestrichen) Erfolg haben will, hat wenige Möglichkeiten: Kriminell werden oder Entertainer sein - daneben bleibt nicht viel. Vorne tanzt Jim Crow, hinten kommt die Polizei, zwischendurch wird gemordet. Ein bitteres Fazit - und eine brachiale Anklage an Trump und die NRA.



30 Millionen Abrufe verzeichnet "This is America" auf youtube innerhalb von zwei Tagen - Glover hatte es im Rahmen der Fernsehshow "Saturday Night Live" präsentiert. Amerika hört ihm ganz offensichtlich zu.