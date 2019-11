Thibaud Schneider gewinnt Städtekunstpreis

Es ist noch gar nicht so lange her, da hieß das Mudam noch „De Pei-Musée“. Die Architektur des Gebäudes war von größerem Interesse als die Kunst im Museum. Dass sich das schnell geändert hat, liegt unter anderem an der Museumspädagogik von Vermittlerinnen wie Nadine Erpelding und Cindy Einsweiler.