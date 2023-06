In Luxemburg-Stadt herrschte am ersten Abend der Fête de la Musique ausgelassene Stimmung. Eindrücke zweier Konzerte auf der „Holy Ghost Stage“.

Kultur 29 3 Min.

Bildergalerie

Them Lights und Le Vibe bringen die Hauptstadt in Schwung

Nora SCHLOESSER In Luxemburg-Stadt herrschte am ersten Abend der Fête de la Musique ausgelassene Stimmung. Eindrücke zweier Konzerte auf der „Holy Ghost Stage“.

Hier sind laute Drums zu hören, da erklingen groovige Saxofon-Töne und anderswo brüllt der Sänger einer Metalband lautstark ins Mikrofon. Wer dieser Tage durch Luxemburg-Stadt schlendert, fragt sich vielleicht, was dort los ist.

Auf großen Flächen wie dem Hamilius-Platz oder dem August-Engel-Platz stehen kleine Freiluftbühnen und in der Fußgängerzone sowie auf der Place d’Armes treten einzelne Künstler und ganze Gruppen auf. In ausgewählten Bars finden ebenfalls Konzerte im kleinen Kreis statt. Die Fête de la Musique (FDLM) ist in vollem Gange.

Am frühen Abend tummeln sich bereits jede Menge Menschen auf der Place d’Armes. Foto: Gilles Kayser

Am Freitag war der Start von Luxemburgs größtem Musikfestival, bei dem dieses Jahr während sechs Tagen 250 gratis Konzerte angeboten werden – und das landesweit. Denn neben Luxemburg-Stadt und Düdelingen haben viele weitere Gemeinden und Städte, wie Ettelbrück, Mamer oder Echternach, ein vielfältiges Programm zu bieten.

Dunkler Pop trifft auf Elektro

In Luxemburg-Stadt ist die Stimmung am ersten Tag der FDLM ausgelassen. Tausende Menschen, etwas mehr als an einem gewöhnlichen Freitagabend, sind in der Hauptstadt unterwegs. An den vielen Getränkeständen, die jeweils in der Nähe der einzelnen Bühnen aufgestellt sind, wird ein Bier nach dem anderen gezapft. Das Wetter spielt ebenfalls mit. Ein Hauch von Festivalatmosphäre liegt in der Luft.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser

Kurz vor 21 Uhr versammeln sich auch vor der „Holy Ghost Stage“ in der Rue du Saint Esprit allmählich immer mehr Zuschauer. Alle warten gespannt auf den Auftritt von Them Lights – das Soloprojekt von Sacha Hanlet, dem Drummer der Luxemburger Mathrock-Band Mutiny On The Bounty.

LW-Fotograf Gilles Kayser verfolgte den Freitagabend in Luxemburg-Stadt mit der Kamera. Das sind die besten Bilder des Auftaktabends der Fête de la Musique in der Hauptstadt.

26 Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser reportage / Foto: Gilles KAYSER Gilles KAYSER Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser reportage / Foto: Gilles KAYSER Gilles KAYSER Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser reportage / Foto: Gilles KAYSER Gilles KAYSER Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser reportage / Foto: Gilles KAYSER Gilles KAYSER reportage / Foto: Gilles KAYSER Gilles KAYSER Eindrücke des ersten Abends der Fête de la Musique in Luxemburg-Stadt. Fotos: Gilles Kayser

Und dann ist es auch schon so weit: Sacha Hanlet setzt sich vor seinen Synthesizer und lässt die ersten tranceartigen Sounds ertönen. Eine Mischung aus dunklem Pop und Elektro. Gelegentlich sind Soul- und R’n’B-Einflüsse erkennbar. Das Publikum schwingt mit den teils sehr sanften, teils schnellen und rhythmischen Elektrobeats mit. Allerdings droht die Stimme Hanlets in den lauten Drums und Synthietönen etwas unterzugehen.

Sacha Hanlet, der Drummer von Mutiny On The Bounty, kann mit seinem Auftritt als Them Lights beim Publikum punkten. Zurufe und Applaus gibt es allemal. Foto: Gilles Kayser

Das Setting auf der kleinen Bühne wirkt trotz der bunten Scheinwerfer – Blautöne sind hier sehr dominant – etwas undynamisch. Vermutlich würde eine Videoshow, die sich im Hintergrund der Bühne abspielt, ein Konzert wie das von Them Lights noch weiter aufwerten, dem Ganzen mehr Dynamik verleihen und die Zuschauer endgültig in den Bann ziehen. Solche multimedialen Effekte kennt man etwa von Caribou oder von Raftside.

Gute-Laune-Musik von Le Vibe

Die siebenköpfige Reggae-Band Le Vibe heizt dem Publikum dann noch mal ordentlich ein. Auch wenn nicht alle für die Upbeat-Songs und die tanzbaren Reggae- und Funkklänge zu begeistern sind, wissen die Luxemburger auf der Bühne, wie man Stimmung macht. Schlechte Laune adé!

Tracks ihres zweiten Albums „TwoDay“ überwiegen die Show. Mit „One Day“ und „Come Join The Family“ bringen Le Vibe die Zuschauer in Bewegung. Nur wenige bleiben still. Ja, selbst ein Pogo-Kreis hat sich unmittelbar vor der Bühne gebildet.

Le Vibe versetzt die Zuschauer mit ihren tanzbaren Songs in Feierlaune. Foto: Gilles Kayser

Ständig kommuniziert die Band mit ihren Fans und sucht die Nähe zum Publikum. Und als die Band nach so vielen Jahren endlich wieder ihr berüchtigtes Lied „Sonn“ spielt, rasten die Zuschauer endgültig aus. Lange Zeit hat Le Vibe den Song nicht mehr live performt. Für viele Fans ein absolutes Highlight des Konzerts.

Das weitere Programm Die Fête de la Musique ist noch nicht zu Ende. Am Samstag, dem 17. Juni, geht es unter anderem in Düdelingen mit Auftritten von Tuys und K’s Choice heiß her. Auch in Burscheid und in Luxemburg-Stadt läuft die Musik bis in die Nacht hinein. Am Sonntag, dem 18. Juni, tritt etwa in Wellenstein die Brass-Band Hunneg-Strëpp auf. An anderen Orten wie Mamer oder Niederkerschen ist auch noch längst nicht Schluss mit der FDLM. Am Montag, dem 19. Juni, und am Dienstag, dem 20. Juni, geht es etwas ruhiger vonstatten. In Reckingen/Mess, Luxemburg-Stadt, Steinsel, Lorentzweiler, Bartringen und Walferdingen finden vereinzelte Konzerte statt. Am Mittwoch, dem 21. Juni, dem eigentlichen Tag des Fests der Musik, geht es dann wieder richtig los. Vor allem Echternach und Remich haben an dem Tag ein volles Programm auf Lager. _________

Weitere Informationen und das vollständige Programm unter:

www.fetedelamusique.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.