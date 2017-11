par Stéphane Gilbart



Ces trois-là ont composé un trio d’étrange géométrie: Tom et Alice étaient mariés, Tom et Kyra étaient amants, Alice et Kyra étaient amies. Un jour, Alice a découvert la relation unissant son mari et son amie. Celle-ci s’en est alors allée. Quinze ans ont passé. Alice est morte. Un soir, Tom surgit dans l’appartement de Kyra. Commence une longue nuit qui va les opposer, les réunir. David Hare, l’auteur de la pièce, développe en fait deux problématiques imbriquées.



Tom a réussi, ses affaires sont florissantes, mais c’est un homme dur, dépourvu d’empathie, absolument imbu de lui-même et des qualités qui lui ont permis de s’imposer ...