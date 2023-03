« Les Géants » par la Compagnie Karyatides à l’Ariston-Théâtre d’Esch. Une pièce rabelaisienne, truculente et poétique.

Humaniste et réaliste

Théâtre d’objets librement inspiré de Rabelais

La Compagnie Karyatides s’est talentueusement et joliment spécialisée dans ce que l’on appelle « le théâtre d’objets » : sur la scène, une table recouverte d’une grande nappe. Ce sera le lieu du déploiement d’un étrange théâtre dont les personnages auront les apparences de figurines et d’objets en tous genres.

Ils seront manipulés, comme des marionnettes en quelque sorte, en toute discrétion, par des interprètes dissimulés derrière la table. Ce qu’ils vont représenter : des chefs-d’œuvre de la littérature. Ainsi notamment, que l’on a déjà pu voir au Luxembourg, « Madame Bovary », « Les Misérables » ou encore « Carmen ».

« Les Géants » est accompagné d’un magnifique travail sur les sons, la bande musicale et les lumières. Photo: Antoine Blanquart

Ils viennent de nous faire une nouvelle démonstration convaincante de la magie de ce théâtre-là, de leur théâtre, avec « Les Géants », librement inspiré des œuvres de François Rabelais. On revit la même surprise souriante de voir surgir et s’installer à table des figurines ou objets inattendus, comme Mickey ou l’un ou l’autre des sept nains, un plumeau, un service à thé, un moulin miniature, un corail, des mini-palmiers – parenthèse écolo sérieuse et souriante : on est dans l’économie circulaire, tout cela a été chiné, trouvé au hasard d’une brocante ou d’un vide-grenier.

Cette fois cependant, puisque de « géants » il est question, les deux interprètes-manipulateurs apparaissent aussi tels qu’en eux-mêmes, gigantesques donc.

Rabelais est sans limites

Mais capital évidemment, le traitement de ces figurines et de ces objets. Rabelais oblige, ce sera rabelaisien. Et donc truculent. Non pas le Rabelais édulcoré des livres scolaires, mais le vrai Rabelais, capable à la fois de grands élans humanistes (l’homme est esprit) mais aussi de grands déferlements réalistes (l’homme est chair).

Rabelais n’a aucune limite : ça rote, ça pète, ça défèque, ça se torche. Mais avec un tel enthousiasme que jamais cela n’est vulgaire : c’est épique ! D’autant plus que les colopathies sont mises en scène de façon drolatique, en bruitages et fumées. La Reine, géante, a un appétit insatiable : elle dévore tout ce qui passe à sa portée – une gloutonnerie absolument réjouissante dans sa représentation sur le plateau : tout, quelle qu’en soit la taille, disparaît dans sa bouche vorace, mais il y a un truc évidemment, qu’on comprend vite et qui réjouit. C’est énorme donc, mais mesuré dans l’énormité, ce qui est essentiel.

Entre absurdité et émotion

De plus, il y a un magnifique travail sur les sons, la bande musicale et les lumières, sur un étagement des proportions et des plans (les géants et leurs sujets minuscules, ce qui se joue sur la table au premier plan et au fond du plateau).

Pendant la pièce « Les Géants » le public est ému par les touches poétiques. Photo: Photo: Marie-Françoise Plissart

Mais de la poésie également dans les apparitions-disparitions, dans ces séquences apaisées où le corps du Roi-géant se couvre peu à peu de fleurs ou d’oiseaux dans des éclairages et des sons chaleureux.

On rit des situations, on rit des absurdités, du surréalisme ambiant, on pouffe comme un enfant-pipi-caca, on est sensible au message humaniste. On est émus par les touches poétiques.

Grâce au magnifique travail de mise en scène de Karine Birgé, au talent polyvalent aussi « sportif » que significatif d’Estelle Franco et Cyril Briant, dans un dispositif technique maîtrisé par Karl Descarreaux.

